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研華積極布局邊緣AI，嵌入式事業群總經理張家豪今（14）日表示，公司深耕機器人領域已經有20多年，其中，貢獻公司營收最多的就是機器手臂，而第二大營收就是AMR機器人，如工廠裡的搬運、自動移動的機器人，美國、歐洲、日本、韓國及中國，都是既有大客戶，並強調現在從傳統手臂、AMR，再到未來人形機器人，甚至無人機，研華都正充分參與。研華今日舉行COMPUTEX展前記者會，張家豪指出，研華在機器人領域應該已經有20幾年，公司現在在機器人的各式應用中，生意最大的就是機器手臂，包括日本、歐洲、美國、韓國目前都是公司機器手臂的大型客戶，「生意蠻大的。」第二個比較大的生意，也是研華目前貢獻營收比較多的，他說，是AMR機器人，像是工廠搬運、移動機器人，美國的大客戶，歐洲、日本、韓國、中國，都是研華的既有大客戶。至於未來生意，張家豪預期，機器手臂加了視覺、加了AI之後變成協作型機器人，這是研華的未來生意，例如，達明就做非常多機器手臂，而他們的新一代機器手臂也結合了視覺和AI運算，變成所謂的新一代協作型機器人。而在無人機領域，他提到，研華其實也有做無人機，是做模組放入無人機中，無人機在天空翱翔，絕對不能耗電，所以現在幾乎都是用研華最小的模組，「一個跟郵票一樣大的模組」，研華這部分也出貨不少，都是用在無人機領域上。「這個也做了不少，目前都蠻快速的在成長。」張家豪表示，因此機器人產業十分多元，從傳統的手臂、AMR機器人、新的協作型機器人，再到未來人形機器人，甚至是無人機，研華都有充分參與。他說，研華雖沒有做一個獨立的機器人品牌，但公司供應機器人設備、機器人系統所需要的邊緣運算、邊緣AI、模組整合及軟體服務。