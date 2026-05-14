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▲麗寶馬拉灣擁有全台最大人工造浪池「大海嘯」（圖／麗寶樂園提供）

▲小人國主題樂園5月有四大優惠。（圖／小人國提供）

六福村主題遊樂園與麗寶樂園渡假區今（14）日宣告合作，定下主題「盛夏霸主 強強聯手！六福水樂園X麗寶馬拉灣」，正式展開暑期水樂園策略合作，推出999元雙園聯票「買六福送麗寶、或買麗寶送六福」。活動將於明（15）日開跑，優惠至5月31日，僅18天；而券張使用期限至2026年9月30日，等於有4個半月效期。六福旅遊集團提到，本次「999元雙園聯票」將在六福村官網與麗寶樂園官網及馬拉灣現場售票處同步販售，限量銷售，售完為止，使用期限至2026年9月30日。遊客只需購買其中一家樂園指定票券，即可免費獲得另一家樂園入園資格，等同享有「買一送一」超值優惠。雙方此次合作，將北台灣六福水樂園與中台灣麗寶馬拉灣兩大人氣水樂園聯手，麗寶馬拉灣提到，園區擁有全台最大人工造浪池「大海嘯」及多元刺激設施；六福水樂園則以地中海希臘島嶼風情及親子設施深受遊客喜愛，此次針對暑期旺季，特別推出此活動搶客。「小人國」也於5月針對母親節為主題，推出4大優惠：於5月1日、2日、3日、9日、10日、16日、17日、24日、31日，推出雙人520元入園優惠，平均每人不到300元。▪️由18歲以上女性搭配1名12歲以下孩童享520元優惠穿著粉紅色上衣（占比80%以上）入園可享489元票價；出示皮克敏Pikmin Bloom動態遊戲畫面，現場購票也只要498元。