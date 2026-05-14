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美國總統川普與中國國家主席習近平今（14日）早上進行川習會，同一時間，外媒路透發現，中國海關突然在今早一度延長數百家美國牛肉加工廠的對中出口許可。由於過去一年中失去出口許可美牛加工廠商有約400多家，這一動作被視為中方釋出善意；然而，過不了多久，中國海關又悄悄撤銷這些出口許口，改回為已到期。根據路透報導，過去一年來，超過400家美國牛肉工廠失去了出口資格，原因是北京方面於2020年3月至2021年4月期間核發的許可，在未按照慣例續期的情況下到期，涉及約65%的美國註冊廠商。白宮最近幾週也曾提到，牛肉出口將在此次峰會中被提出。路透今日早上發現，中國海關重新延展400家美國牛肉工廠出口牛肉到中國的許可，被列為「有效」（effective），若這些許可證的續期，對美國牛肉生產商而言將是一項明確的勝利。然而，過沒多久，川習會結束後，又突然被改回「已到期」（expired）；報導提到，中國海關總署並未針對此事回覆。值得注意的是，美國農業巨頭嘉吉（Cargill）執行長Brian Sikes也是陪同川普出訪的美國企業執行長之一，當這些續期許可最初出現在海關網站時，嘉吉與肉類加工巨頭泰森食品公司（Tyson Foods）的工廠也包含在內。北京東方艾格農業諮詢公司資深分析師徐洪志表示，有一件事是確定，這件事是中國在雙邊貿易談判中打出的一張牌，在釋放訊號方面非常有效，實際風險也可控管，但他不清楚是什麼促使這一突然的轉變。美國牛肉廠商是美中貿易戰下的受害者之一，美國對中國的牛肉出口已持續下滑，從2022年高峰時的17億美元，降至去年的約5億美元。