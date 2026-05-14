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台積電今（14）日舉行2026年技術論壇，全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強談到AI終端應用時，特別點出智慧眼鏡的潛力。他表示，視覺是人類和外界溝通最有效的溝通方式之一，因此可能成為人腦與資料中心智慧的連結載具。張曉強指出，AI不會只停留在資料中心，也會逐步擴散到邊緣裝置。除了手機仍是重要終端，智慧眼鏡也具備想像空間，未來若要走向真正輕便、可長時間使用的產品型態，關鍵在於更低功耗的運算、連線與顯示技術。其中，顯示技術會是智慧眼鏡能否普及的重要挑戰。張曉強表示，智慧眼鏡的顯示必須具備高能源效率，但由於顯示需要高壓，目前相關技術多仍停留在平面技術。台積電正推動高壓技術往FinFET等3D結構電晶體發展，盼進一步改善能效與產品體驗。前景看俏也帶動台股智慧眼鏡概念股尾盤急拉，包括宏達電、澤米、英濟、驊訊因此以漲停價作收；大立光、玉晶光等光學指標也表現亮眼，大立光以漲停價3135元收盤，玉晶光也大漲8.5%、收560元。