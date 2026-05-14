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徐巧芯酸爆「參選三件套」 沈伯洋高EQ回一句

蔣萬安太無聊？周軒開酸藍營：只能靠沈伯洋刷流量

民進黨正式徵召立委沈伯洋參選2026台北市長後，藍綠攻防迅速升溫，國民黨立委徐巧芯日前狠酸，沈伯洋的「參選起手式」不是談市政，而是「髮型、老鼠、敷面膜」，引發外界熱議。對此，政治工作者周軒反嗆「萬安保母團」成天猛攻沈伯洋，正因為蔣萬安實在太無聊了，這是個國民黨最不想承認的事實。徐巧芯日前點名沈伯洋近期頻頻以新造型、保養話題搏版面，又因鼠患議題提出「老鼠避孕」構想，諷刺這些就是他的參選起手式。對此，沈伯洋今（14）日受訪時回應，競選看板本來就是掛在公共空間，因此不論皮膚、髮型都應該整理好，「市容、城市的美學其實滿重要的」，他表示大家都應該一起提升城市整體美感。周軒直指，國民黨目前的攻擊模式，就是派出「萬安保母團」不斷放大與市政無關的小事。他點名包括王鴻薇、張斯綱、徐巧芯等人，天天緊咬沈伯洋的造型、發言細節，目的就是佔版面，讓沈伯洋的市政討論被淹沒。他認為，藍營這種打法，一方面是想掩蓋蔣萬安市政表現「乏善可陳」，另一方面則是不願接受沈伯洋挑戰的事實。周軒更直言，有一件國民黨最不願承認的事實，就是「蔣萬安實在太無聊了」，導致藍營政治人物現在只能不斷消費沈伯洋來增加曝光度。他也反酸，徐巧芯先前稱「沈伯洋是藍營母雞」的說法，原來就是這個意思。隨著2026台北市長選戰逐漸白熱化，雙方陣營的口水戰也全面開打。