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美國總統川普與中國國家主席習近平今（14）日舉行「川習會」，中國外交部會後發佈新聞稿，習近平在會中表示要構建「中美建設性戰略穩定關係」，作為中美關係新定位。CNN指出，這個首次出現的名詞表明雙方試圖重現構建一種更可控、可預測的關係。中國外交部在川習會後發布新聞稿，習近平在會中指出，「我同川普總統贊同將構建『中美建設性戰略穩定關係』作為中美關係新定位，將為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引，相信會受到兩國人民和國際社會的歡迎。」習近平表示，「『建設性戰略穩定』應該是合作為主的積極穩定，應該是競爭有度的良性穩定，應該是分歧可控的常態穩定，應該是和平可期的持久穩定。『中美建設性戰略穩定關係』不是一句口號，而應該是相向而行的行動。」CNN指出，習近平盛讚中美關係進入以建設性和穩定關係為特徵的新時代，雖然美方尚未公佈其對此次會晤的描述，但「中美建設性戰略穩定關係」這個首次使用的新名詞，表明中美雙方試圖將近年來動蕩的關係，重新構建為一種競爭與合作更加可控和可預測的關係。中國外交部新聞稿也指出，習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。「台獨」與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。川普表示，美中關係很好，他與習近平建立了歷史上美中元首之間最長久和最良好的關係，保持著友好溝通，解決了很多重要問題。「習近平主席是偉大的領導人，中國是偉大的國家，我十分尊重習近平主席和中國人民。今天的會晤是一次舉世矚目的重要會晤。我願同習主席一道，加強溝通合作，妥善解決分歧，開啟有史以來最好的美中關係，開創兩國更加美好的未來」。兩國元首就中東局勢、烏克蘭危機、朝鮮半島等重大國際和地區問題交換了意見。