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三鶯線車廂「1按鈕」別亂按！捷運局曝慘痛代價

▲新北捷運局今（14）日發文分享「按一下可能要價一百萬的按鈕」，就是在三鶯線列車的車頭或車尾的「緊急煞車按鈕」。

▲新北捷運局今（14）日發文分享「按一下可能要價一百萬的按鈕」，就是在三鶯線列車的車頭或車尾的「緊急煞車按鈕」。

▲按下緊急煞車按鈕、煞車後的列車，需要耗費大量時間與人力才能恢復可行駛狀態，所以無故按下的「隱形成本」可以說遠高過一百萬。（圖／新北捷運局）

三鶯線減少通勤時間20分鐘！未來串聯新北與桃園

▲三鶯線計畫路線全長 14.29 公里，共設置 12 站，起於土城線頂埔站，終於鶯桃福德站。（圖／新北捷運局）

▲新北捷運三鶯線通車進入最後倒數。（圖／攝影中心攝 ）

新北捷運「三鶯線」最快將於今年6月通車，將讓土城、三峽、鶯歌市民通勤更加方便。不過在通車前夕，新北捷運局特別介紹了三鶯線車廂內的「緊急煞車按鈕」，若是無故亂按，最高可罰新台幣100萬元，完整原因也隨之曝光。新北捷運局今（14）日發文分享「按一下可能要價一百萬的按鈕」，提到在三鶯線列車的車頭或車尾，可以看到由蓋板蓋住、貼有告示的「緊急煞車按鈕」。雖然告示上面註明了無故使用最高可罰新台幣 100 萬元，隨後捷運局也解釋了這顆緊急煞車按鈕的用途。新北捷運局表示，緊急煞車按鈕是在當列車發生緊急狀況時，提供車上乘客按下來停止列車的裝置。按下按鈕後，列車收到緊急煞車的指令，將會立即切斷動力並煞車。但也因為如此，按下緊急煞車按鈕、煞車後的列車，需要耗費大量時間與人力才能恢復可行駛狀態，所以無故按下的「隱形成本」可以說遠高過一百萬。捷運局強調：「但是！發生緊急狀況時，請一定要記得緊急煞車按鈕的存在。」三鶯線是中運量捷運，路線計畫全長 14.29 公里，共設置 12 站，起於土城線頂埔站，行經土城中央路四段，跨越國道 3 號後進入三峽介壽路三段，其後行經橫溪環河道路，再利用新闢之臺北大學特定區聯外道路（龍埔路），經國家教育研究院側，轉至三樹路、國慶路、復興路至臺北大學側，並沿國道 3 號路堤向西跨越高速公路及大漢溪，再沿鶯歌溪跨文化路及縱貫鐵路，經三號公園後，續沿鶯歌溪側向北，轉中山路北側跨中山高架橋及縱貫鐵路後至鶯桃路，最後於鳳鳴國中轉福德一路設置端點站及尾軌。該線保留未來延伸至桃園八德地區，與桃園綠線銜接轉乘的功能，未來將可串聯桃園國際機場、高速鐵路及區域城際鐵路，促成重要公共運輸系統間的無縫整合銜接。通車後預計三鶯地區至臺北市通勤時間約可減少 20 分鐘，擴大北桃都會生活圈範圍。