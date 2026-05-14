我是廣告 請繼續往下閱讀

環管署長調整非主管職務 環境部：署長職務暫由次長代理

環境部環境管理署署長顏旭明涉嫌公務背信，台中地檢署調查局13日前往環管署搜索。環境部第一時間發布聲明強調「貪瀆零容忍。」環境部今（14）日再度說明，為維持司法調查公正性，並讓當事人專心面對訴訟程序，環境部已依職權完成人事調整，暫由環境部常務次長沈志修代理署長職務。針對環管署長因涉案遭台中地檢署約談並諭知交保一事，環境部表示，全力配合檢調單位調查。環境部說明，已明確要求環管署相關同仁，務必完整提供司法機關所需各項事證及說明，協助調查單位儘速釐清事實真相，以維護公務體系的廉潔與聲譽。為維持司法調查公正性，並讓當事人專心面對訴訟程序，環境部指出，已依職權完成人事調整，自即日起，將該員調整為非主管職務；但考量環管署業務繁重，且正值汛期防災關鍵時刻，為確保環境管理品質與行政運作穩定，署長職務暫由環境部常務次長沈志修代理，以利各項環保業務無縫銜接。環境部提到，「清廉」是公務員最基本的職業倫理，也是政府施政的根基。本案將視司法調查結果依法處理，絕不寬貸。環境部強調，未來將持續強化內部廉政督導機制，要求全體同仁以最高道德標準自我要求，不負社會大眾對環境部專業、廉潔的期待。