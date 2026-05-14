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郭雪芙在 2024 年大方認愛外國男友後，外界都以為兩人戀情穩定發展，她今（14）日出席保養品記者會時卻拋出震撼彈。面對媒體追問近況，郭雪芙一改過往的羞澀，面帶微笑坦言：「我現在單身。」證實和男友的戀情早已經在約1年前就已悄悄劃下句點。回首這段情緣，兩人是在郭雪芙赴英遊學期間相識，當時返台後被拍到十指緊扣，當時她公開認愛。今日在活動現場，她談到感情顯得相當淡然，因發現自己真的不適合遠距離戀愛，為了讓彼此都好過，她選擇主動提分手，即使男方曾試圖挽留，她也果斷地分開。郭雪芙表示，雖然剛分開時難免會有低潮期，但透過幾個月的出國散心，早就收拾好心情。她甚至提到，後來和朋友再到英國時，也有跟前男友碰面，雙方現在維持著好友般的距離，給予彼此祝福，好聚好散是最好的結果。郭雪芙先前曾經分享和老外男友的相處，男友貼心地外了她而學中文，她也說過兩人朝夕相處有時也會吵架，自嘲像是母老虎，有時候會大吼大叫。今年3月郭雪芙還獨自出席禾浩辰、吳品潔婚禮，當時她看起來較為圓潤。今天出席記者會，精氣神狀態都不錯，看來已調適得不錯。