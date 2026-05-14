美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平今（14）日舉行「川習會」進行雙邊會談，除了峰會實質交涉議題內容之外，外界對於整個過程的每個環節無不拿出放大鏡檢視，現場畫面可以看見中美代表團所坐長桌中央擺放了粉白色杜鵑花作為裝飾，對此，有港媒分析北京在擺放植物的選擇上可能也別有用心，杜鵑花語帶有好兆頭同時也有節制的含義。

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川普與習近平14日早上的雙邊會談持續了約2小時15分，是原先預計時長1小時的兩倍。會談結束後，白宮並未發布官方聲明，川普在與習近平同遊天壇時，僅對媒體表示談得「很棒」，但記者提問是否有在會中談論台灣時，川普並沒有回應。

▲美國總統川普在中國國家主席習近平的陪同下，到北京天壇公園參觀。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統川普在中國國家主席習近平的陪同下，到北京天壇公園參觀。（圖／美聯社／達志影像）
杜鵑花語暗藏巧思？

根據《香港01》報導，盛開的杜鵑寓意好兆頭，花語有愛的快樂、鴻運高照、繁榮吉祥、堅韌樂觀等意思，現場擺放紅白相間的杜鵑也蘊含希望融合無間。另外值得注意的是，即使杜鵑總是給人熱鬧而喧騰的感覺，但也有節制的含義，最大的原因就是，杜鵑只在自己的花季中綻放。

外界認為北京慣於透過現場佈置隱隱釋放某種外交訊號，最有名的例子就是拜登政府的國務卿布林肯，他在2023年訪問中國與習近平會晤時，長桌中央擺放荷花，當時新社華稱「荷」與「和」諧音，象徵期待中美和平相處、合作共贏。

▲2023年布林肯訪中會晤習近平時，長桌中央擺放的是荷花。（圖／美聯社／達志影像）
▲2023年布林肯訪中會晤習近平時，長桌中央擺放的是荷花。（圖／美聯社／達志影像）
不過，拜登政府並未降低與北京的對抗以及圍繞先進技術的諸多管制，2024年布林肯再次訪中時，長桌中央已不見荷花，取而代之的是變葉木，變葉木葉片雖有多彩紅綠顏色，但並不是花，且變葉木全株有毒，若誤食汁液可導致肚痛和腹瀉，連碰觸都有可能造成起疹與皮膚炎，似乎也反映出中美之間變化莫測的肅殺氣氛。

▲2024年布林肯訪中會晤習近平時，長桌中央擺放的不是花而是變葉木。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年布林肯訪中會晤習近平時，長桌中央擺放的不是花而是變葉木。（圖／美聯社／達志影像）

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倪浩軒編輯記者

《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心的成員，財政學碩士，擁有10年媒體從業經驗，熱衷於用文字深入淺出報導各類故事，喜歡閱讀與觀察。昨天已經過去，明天尚未到來，今天仍是未知，相信世界上總有新鮮事等待我們去...