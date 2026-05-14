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Faker、Karina連動掀熱議 牽手甜喊我喜歡妳

▲Faker 罕見在廣告中展現積極追求女性的一面，引發粉絲關注。（圖／Google Play Korea YT）

第二部預告內容曝光 Faker 越來越主動

Faker奪六冠稱霸電競！Karina藏韓國手遊第一實力

日前《英雄聯盟》電競選手 Faker（李相赫）與韓國女團 aespa 隊長 Karina（劉知珉）合拍 Google Play 廣告，Faker 罕見在鏡頭前向 Karina 告白「我喜歡妳」，瞬間引爆全球社群熱議，沒想到今（14）日 Google Play 又釋出第二段名為「Karina 接受 Faker 的告白了嗎」的預告，完整版影片將在明（15）日公開。5月7日 Google Play 上傳一段19秒廣告，Faker 走在盛滿花開的街道上，瞥見準備前往搭公車的 Karina，隨著畫面旁白秀出「從現在開始，我不再是以Faker的身分，而是以李相赫的身分」、「我想我確定了」等字卡，Faker 伸出手抓住 Karina 手腕，深情說出「我喜歡妳」，成為電競、偶像兩個圈子的熱門話題。首部預告片一周內已累積上百萬次觀看，Google Play 也上傳第二部片段，預告中 Karina 走進 Faker 所在的網咖，彷彿兩人再次相遇，下一幕疑似在列車上，Faker 狂奔向 Karina，究竟劇情會如何進行、反轉，Google Play 明天周五就會公布完整片段。執得注意的是，先前第一部預告片發布後，引發部分韓團粉絲不滿劇情設定，甚至攻擊 Faker 掀起社群舌戰，第二部預告片兩人雖然沒有肢體接觸，但是否再掀論戰有待觀察，不過仍要呼籲，一切都只是廣告劇情，粉絲不用過度入戲。Faker 與 Karina 各自在電競圈與韓娛圈擁有一席之地，Faker人稱「不死大魔王」，被公認是最偉大的《英雄聯盟》選手，效力於 T1 戰隊並擔任中路選手，也是 LOL 圈唯一的「六冠王」，已獲得6次世界大賽冠軍。Karina 則是人氣韓團 aespa 隊長，以「人間AI」般的不科學美貌與頂尖唱跳實力聞名，個人IG帳號不到一年追蹤數就破千萬。值得一提的是，Karina曾透露自己是名宅女，曾在網路節目《雖然沒準備什麼菜》中表示在消消樂遊戲「夢幻花園」破完全部9926關，是韓國排行第一，令眾人相當佩服。