日前《英雄聯盟》電競選手 Faker（李相赫）與韓國女團 aespa 隊長 Karina（劉知珉）合拍 Google Play 廣告，Faker 罕見在鏡頭前向 Karina 告白「我喜歡妳」，瞬間引爆全球社群熱議，沒想到今（14）日 Google Play 又釋出第二段名為「Karina 接受 Faker 的告白了嗎」的預告，完整版影片將在明（15）日公開。
Faker、Karina連動掀熱議 牽手甜喊我喜歡妳
5月7日 Google Play 上傳一段19秒廣告，Faker 走在盛滿花開的街道上，瞥見準備前往搭公車的 Karina，隨著畫面旁白秀出「從現在開始，我不再是以Faker的身分，而是以李相赫的身分」、「我想我確定了」等字卡，Faker 伸出手抓住 Karina 手腕，深情說出「我喜歡妳」，成為電競、偶像兩個圈子的熱門話題。
第二部預告內容曝光 Faker 越來越主動
首部預告片一周內已累積上百萬次觀看，Google Play 也上傳第二部片段，預告中 Karina 走進 Faker 所在的網咖，彷彿兩人再次相遇，下一幕疑似在列車上，Faker 狂奔向 Karina，究竟劇情會如何進行、反轉，Google Play 明天周五就會公布完整片段。
執得注意的是，先前第一部預告片發布後，引發部分韓團粉絲不滿劇情設定，甚至攻擊 Faker 掀起社群舌戰，第二部預告片兩人雖然沒有肢體接觸，但是否再掀論戰有待觀察，不過仍要呼籲，一切都只是廣告劇情，粉絲不用過度入戲。
Faker奪六冠稱霸電競！Karina藏韓國手遊第一實力
Faker 與 Karina 各自在電競圈與韓娛圈擁有一席之地，Faker人稱「不死大魔王」，被公認是最偉大的《英雄聯盟》選手，效力於 T1 戰隊並擔任中路選手，也是 LOL 圈唯一的「六冠王」，已獲得6次世界大賽冠軍。
Karina 則是人氣韓團 aespa 隊長，以「人間AI」般的不科學美貌與頂尖唱跳實力聞名，個人IG帳號不到一年追蹤數就破千萬。值得一提的是，Karina曾透露自己是名宅女，曾在網路節目《雖然沒準備什麼菜》中表示在消消樂遊戲「夢幻花園」破完全部9926關，是韓國排行第一，令眾人相當佩服。
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5月7日 Google Play 上傳一段19秒廣告，Faker 走在盛滿花開的街道上，瞥見準備前往搭公車的 Karina，隨著畫面旁白秀出「從現在開始，我不再是以Faker的身分，而是以李相赫的身分」、「我想我確定了」等字卡，Faker 伸出手抓住 Karina 手腕，深情說出「我喜歡妳」，成為電競、偶像兩個圈子的熱門話題。
首部預告片一周內已累積上百萬次觀看，Google Play 也上傳第二部片段，預告中 Karina 走進 Faker 所在的網咖，彷彿兩人再次相遇，下一幕疑似在列車上，Faker 狂奔向 Karina，究竟劇情會如何進行、反轉，Google Play 明天周五就會公布完整片段。
執得注意的是，先前第一部預告片發布後，引發部分韓團粉絲不滿劇情設定，甚至攻擊 Faker 掀起社群舌戰，第二部預告片兩人雖然沒有肢體接觸，但是否再掀論戰有待觀察，不過仍要呼籲，一切都只是廣告劇情，粉絲不用過度入戲。
Faker 與 Karina 各自在電競圈與韓娛圈擁有一席之地，Faker人稱「不死大魔王」，被公認是最偉大的《英雄聯盟》選手，效力於 T1 戰隊並擔任中路選手，也是 LOL 圈唯一的「六冠王」，已獲得6次世界大賽冠軍。
Karina 則是人氣韓團 aespa 隊長，以「人間AI」般的不科學美貌與頂尖唱跳實力聞名，個人IG帳號不到一年追蹤數就破千萬。值得一提的是，Karina曾透露自己是名宅女，曾在網路節目《雖然沒準備什麼菜》中表示在消消樂遊戲「夢幻花園」破完全部9926關，是韓國排行第一，令眾人相當佩服。