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▲低修復期與多層次治療的微侵入式技術興起，逐漸改變醫美市場的治療思維(圖／杰膚美診所提供2026.5.14)

隨著現代人對外貌管理的需求邁向「高效、精準、自然」，醫美市場正迎來新一波技術轉型。過去常見的「哪裡鬆就打哪裡」的單點思維，已逐漸被「多層次微侵入式技術」取代。甫於國際醫學美容微整形年會（IMCAS Paris 2026）歸國的杰膚美診所院長李杰年指出，2026年的抗老核心在於，如何在極短的修復期內，同步解決深層輪廓與淺層膚質的複合型問題。醫師李杰年擁有二十年臨床經驗，他觀察到，求診民眾的困擾始終圍繞在毛孔、痘疤、細紋與輪廓鬆弛，但現代消費者的期望已轉向「一次處理更多問題」。他指出，傳統療程多採分層、分階段處理，這不僅拉長了治療週期，頻繁的修復期也對忙碌的現代人造成負擔。李杰年強調，新一代微侵入式技術透過可調式微針與單極電波的結合，能精準地將能量導入組織，從淺層改善膚質，到深層支撐輪廓，大幅降低了表皮的破壞與結痂反應，讓醫美真正走進「無痕抗老」的日常。李杰年分亨在臨床診間，一名35歲男性因脂肪堆積導致輪廓線模糊，過去嘗試多次療程效果不彰。他分析，主因在於傳統設備作用深度不足，經調整為「深層組織收緊」導向後，成功找回消失的下顎線。另一名40歲女性則深受痘疤與鬆弛併發困擾，李杰年打破單一雷射治療的框架，改以「多層次治療」同步處理深層支撐與表皮修復，讓肌膚重現自然協調的狀態。面對資訊爆炸、民眾常指定儀器的現象，醫師李杰年語重心長地表示，「同樣的儀器，不同醫師操作，效果可能完全不同。」他提醒，法令紋或雙下巴的成因複雜，可能涉及脂肪位移或骨架支撐流失。醫美的本質是「自然修飾」而非過度改變。李杰年建議，與其追逐網紅熱門儀器名稱，消費者應實際進入診間，與醫師共同針對老化誘因進行專業評估，量身打造治療計畫，才能真正解決困擾，回歸自然年輕態。