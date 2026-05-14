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▲白冰冰（如圖）有喜事，入圍金曲37最佳台語女歌手獎，這也是她睽違28年再度問鼎金曲獎。（圖／記者朱永強攝影）

演藝圈大姐大白冰冰睽違28年再度叩關金曲獎台語歌后，喜訊傳來讓她心情大好。今（14）日她到民視錄影《超級冰冰show》前受訪時表示，走紅毯如果大家還想看她露的話，她願意請出胸前「長輩」跟大家見面，同時她也表達對蔡依林的敬佩，她說很願意繼續學習，願意跳戰唱跳蔡依林歌曲〈舞孃〉、〈看我七十二變〉，蔡依林也可以唱她的歌曲〈喝酒講酒話〉。今年是白冰冰繼1998年第9屆金曲獎以《望無夢中人》入圍後，睽違28年再次角逐歌后寶座，以專輯《白冰冰／喝酒講酒話》入圍「最佳台語女歌手獎」，成為本屆名單中最受矚目的傳奇回歸，一起入圍的還有鄭宜農、秀蘭瑪雅、陳怡婷、PiA吳蓓雅。由於過去白冰冰在秀場或是演唱時，都會有令人驚艷的服裝，甚至曾經出現孔雀開屏般的超狂華麗禮服，讓人額外期待這次走紅毯，她會有什麼想像，以及要如何再度驚艷全場，白冰冰表示，「如果你們願意看我的肉，願意看我的『長輩』，只要有人要看，我絕對請出我家老奶奶（指胸部）。」 逗得全場大笑本屆金曲獎入圍名單中，蔡依林入圍了9項，白冰冰由衷感到敬佩，她表示蔡依林很謙虛地說自己是地才，不是天才，現在已是國際巨型，每一場表演都令她讚嘆。白冰冰幽默表示，希望未來能在節目《超級冰冰秀》中挑戰唱跳蔡依林的經典神曲，「我可以跳〈舞孃〉、〈七十二變〉！如果我能跳這些舞，也請蔡依林來唱我的。」有趣的是，白冰冰還提到自己韓國女團TWICE裡的台灣成員周子瑜媽媽私交甚篤，常常吃喜酒時會遇到，現在又有年輕人說白冰冰是「TW ICE」（台灣冰），還有人把周子瑜照片和白冰冰年輕時的照片放在一起對照，還真的有點神似。對此，白冰冰幽默表示，「TWICE票很難搶，大家如果搶不到票，可以來看TW ICE，打開電視就可以看到，還有大家也可以去Google我以前的樣子，真的天真又可愛唷。」