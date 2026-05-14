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▲梅雨季第3波鋒面影響台灣，今（14）日中部以北降雨明顯，下半天降雨往南部移動。（圖／中央氣象署）

滯留鋒面今（14）日上午替中部以北帶來劇烈雨勢，不過隨著鋒面往南移動，中央氣象署也針對新竹至嘉義、金門、澎湖發布「大雨特報」，特別是「南投、雲林、嘉義」要嚴防「大雷雨」，提醒民眾注意有短延時強降雨、9級以上強陣風發生。14日下午至15日新竹縣山區、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、澎湖縣、金門地區竹山鎮、鹿谷鄉、信義鄉斗六市、古坑鄉竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、阿里山鄉氣象署氣象預報中心科長林秉煜提醒，今天全台天氣不穩定，中部以北有較大雨勢，伴隨閃電、雷擊，鋒面會在下午往南移動，下半天台中以南雨變大，今晚起西部降雨緩和。明天東半部及南部山區仍有局部大雨機會；周六後降雨逐漸減少，南部要留意午後較大雨勢。下周起則轉為高溫炎熱天氣型態，山區午後對流發展仍需持續注意。