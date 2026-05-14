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走過世界仍選擇回台北！沈伯洋喊打造「城市免疫系統」

陳水扁高喊「沈市長當選」 趙曉慧讚有當年「扁式魄力」

民進黨13日下午召開中執會，正式拍板徵召不分區立委沈伯洋參選2026台北市長，將正面迎戰尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安。提名記者會上，兼任民進黨主席的總統賴清德親自替沈伯洋披上競選背帶，兩人高喊「凍蒜」，正式為首都選戰揭開序幕。隨後，身為前台北市長的陳水扁也獻上祝福，直呼：「沈市長加油！」賴清德致詞時大力稱讚沈伯洋具備「三度空間治理」能力，包含國際視野的高度、跨域治理的廣度，以及對市民關懷的溫度。他也感嘆，台北市擁有全國最好、最多的資源，很可惜沒有成功扮演領頭羊的角色，也沒有替台灣加分。賴清德呼籲，全力支持最佳市長人選沈伯洋，讓台北治理回歸到真正以人為本的有機進化，「讓台北走向世界，成為世界的台北」。沈伯洋隨後也在社群平台發文表示，自己早在2011年赴美攻讀博士期間，就持續關注台灣社會運動，儘管曾有機會留在美國任教，仍選擇將經驗帶回台灣，他直言：「我走過世界，最後選擇回到台北，因為我始終相信，一座偉大的城市，應該讓生活在這裡的人，感到驕傲。」沈伯洋指出，城市治理不能只是「貼OK繃」去掩蓋更深層的危機，而是需要建立真正長遠的「城市免疫系統」，一旦失去了長期規劃的能力，再多資源，也很難轉化成市民真正的幸福感。沈伯洋期盼把自己的專業，以及世界的經驗、解決方案，帶回台灣，奉獻給台北市民。曾任台北市長的前總統陳水扁，也第一時間在社群平台留言力挺，他以「沈市長」稱呼沈伯洋，並說道：「阿扁祝福伯洋兄旗開得勝，勇奪市長寶座！」更連續高喊3次：「當選！當選！當選！」替這位民進黨新生代戰將加油打氣。此外，作家趙曉慧也大讚，沈伯洋身上具備「勇於任事」與「無所畏懼」2大特質。她指出，台北市累積太多老舊問題，需要有人敢大刀闊斧改革，而沈伯洋讓她聯想到當年陳水扁推動台北新政時，那股橫眉冷對的「魄力」，再加上沈自帶「暖男」能量，不流於刻薄，剛柔並濟，內方外圓，真的是上乘的人才！