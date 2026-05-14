我是廣告 請繼續往下閱讀

經貿與台海成「川習會」焦點！美幕僚團納入友台尖兵

深耕台美軍事交流：簡以榮的「友台事蹟」

備受全球關注的美中領導人「川習會」於今日（14）日上午在中國北京人民大會堂正式登場，美方包括川普總統共11位、中方包括國家主席習近平共13位核心官員；值得關注的是，美方幕僚團中驚見白宮國安會亞洲事務資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）身影。根據外電，從第一排右起，美方依序是白宮科技政策主任克瑞蕭斯（Michael Kratsios）、副國安顧問嘉布瑞爾（Robert Gabriel）、副幕僚長米勒、國防部長赫格塞斯、國務卿盧比歐、川普總統、美國駐中大使龐德偉、財政部長貝森特、貿易代表葛里爾、另一位白宮副幕僚長布萊爾以及白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）等。曾於川普第一任期內負責台灣事務、現任白宮國安會亞洲事務資深主任、被視為白宮內部支持台灣最堅定的力量之一的簡以榮，此次坐在會談後排全程參與「川習會」。簡以榮在美方決策圈中具有特殊的背景，他不僅是資深的對中鷹派代表，更是實戰經驗豐富的台海軍事專家，曾在2014至2017年間擔任美國在台協會（AIT）駐台軍事聯絡組組長，深入了解台灣國防體系，並在第一線推動台美軍事情報交換與合作。簡以榮也曾與前副國安顧問博明（Matt Pottinger）共同撰寫《沸騰的護城河》（The Boiling Moat）一書，提出捍衛台海的具體行動方針，主張台灣應加速發展不對稱作戰能力，增強嚇阻力量。2024年，簡以榮曾隨博明來台，獲得總統賴清德親自接見，並在台美關係面臨地緣政治挑戰之際，多次公開或在閉門會議中捍衛台灣利益，針對部分媒體或政界曾傳出「美方對台軍購感到失望」等言論，簡以榮曾以白宮官員身份透過逐字稿公開澄清，指稱相關說法係屬捏造，以此破除假訊息，展現其捍衛台美互信的決心。