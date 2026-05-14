115學年度四技二專統測成績今（14）日出爐，不少考生開始思考未來志向。律師林智群曾表示，若單看薪資與就業，理組普遍仍占優勢，但文組並非沒有高收入機會，尤其法律、財金、會計等科系，若走對方向，收入甚至不輸醫師或科技業工程師。其中法律系被點名是文組中收入潛力最高的代表，若成為律師、自行開業，年收數百萬甚至千萬並非不可能。也有財金、經濟相關從業人員身價破10億。另一方面，《大學問》最新排行榜也顯示，具備證照優勢與跨域能力的法律、財金科系，仍是高中生熱門選擇科系。
文組「3科系」賺贏台積電！林智群驚：身價破10億都有
律師林智群曾在臉書分享自己的觀察指出，若單純從就業市場與薪資角度來看，理組整體確實普遍較容易找到工作、收入也相對較高，但文組並非完全沒有高薪機會，其中法律、財金、會計等科系，其實也存在不少高收入族群，只是更依賴個人能力、選擇與長期累積。
林智群分析，文組當中收入潛力最高的代表之一就是法律系。雖然法律相關國考相當繁瑣，準備過程漫長，但優點是可報考的考試種類多，整體工作機會也相對穩定。
如果選擇司法官路線，收入天花板大約落在年薪250萬元左右，約15年能達到高峰；若走律師路線，收入差距則非常大，有人可能從零開始辛苦經營，但若具備業務能力與人脈，年收數百萬甚至上千萬元也並非不可能。
至於會計系，林智群則認為，雖然畢業後通常不難找到工作，但薪資成長速度相對慢。受雇會計師起薪大約落在3、4萬元左右，而且工時長、工作壓力大，往往需要多年累積資歷與客戶，才有機會成為合夥人，年薪突破500萬元以上。他直言，這條路雖然穩定，但CP值其實不算高，更考驗耐心與長期規劃能力。
另外，財金系與經濟系則被視為「高風險、高報酬」類型。許多人畢業後投入金融商品、資產管理與交易市場，有些人靠著投資能力、操盤技巧與市場機會，成功累積龐大財富。林智群也透露，自己看過不少財金、經濟背景的人，身價甚至超過10億元，但這類型收入差距極大，非常仰賴個人能力、風險承受度與市場時機。
2026百大熱門科系出爐！法律、金融類被搶瘋了：高分考生首選
而根據《大學問》日前公布的「2026高中生最愛百大熱門科系排行榜」，也反映出近年學生選系趨勢正在轉變。過去熱門的資工、資管類科，因市場供給增加，加上AI程式生成工具普及，關注度開始微幅下降；反而是結合資訊與財經的跨領域科系快速崛起，學生不再只追求單一技術能力，而是更重視「AI＋專業領域」的複合型競爭力。
其中，與金融數據分析相關的科系特別受到青睞，包括陽明交大資管與財務金融排名第164名、北科大資訊與財金管理排名第198名，都成為今年的新熱門科系。
若從社會組考生的選擇來看，近年則高度集中在「能變現」與「具證照優勢」的法律、財經學群。在景氣不確定的情況下，具備國考保障的法律系，以及與產業接軌密切的財經科系，依舊是許多高分考生首選。
像是政大法律排名第2、臺大法律第10、東吳法律第11；財經相關科系則有臺大財金排名第14、北商大國貿第44，而淡江財金、成大會計也首度擠進百大熱門榜單。
金融業年終霸榜14年！平均1.97個月創新高
不只如此，根據104人力銀行最新調查，今年企業平均年終獎金達1.58個月，創下15年新高，其中「金融／保險業」更已連續14年蟬聯年終冠軍，平均可領1.97個月。
背後原因就在於去年台灣13家金控大賺5863億元，創下史上次高紀錄，其中更有8家金控獲利創新高，也讓金融業在薪資與獎金方面，持續成為不少學生與家長眼中的熱門選項。
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律師林智群曾在臉書分享自己的觀察指出，若單純從就業市場與薪資角度來看，理組整體確實普遍較容易找到工作、收入也相對較高，但文組並非完全沒有高薪機會，其中法律、財金、會計等科系，其實也存在不少高收入族群，只是更依賴個人能力、選擇與長期累積。
林智群分析，文組當中收入潛力最高的代表之一就是法律系。雖然法律相關國考相當繁瑣，準備過程漫長，但優點是可報考的考試種類多，整體工作機會也相對穩定。
至於會計系，林智群則認為，雖然畢業後通常不難找到工作，但薪資成長速度相對慢。受雇會計師起薪大約落在3、4萬元左右，而且工時長、工作壓力大，往往需要多年累積資歷與客戶，才有機會成為合夥人，年薪突破500萬元以上。他直言，這條路雖然穩定，但CP值其實不算高，更考驗耐心與長期規劃能力。
另外，財金系與經濟系則被視為「高風險、高報酬」類型。許多人畢業後投入金融商品、資產管理與交易市場，有些人靠著投資能力、操盤技巧與市場機會，成功累積龐大財富。林智群也透露，自己看過不少財金、經濟背景的人，身價甚至超過10億元，但這類型收入差距極大，非常仰賴個人能力、風險承受度與市場時機。
2026百大熱門科系出爐！法律、金融類被搶瘋了：高分考生首選
而根據《大學問》日前公布的「2026高中生最愛百大熱門科系排行榜」，也反映出近年學生選系趨勢正在轉變。過去熱門的資工、資管類科，因市場供給增加，加上AI程式生成工具普及，關注度開始微幅下降；反而是結合資訊與財經的跨領域科系快速崛起，學生不再只追求單一技術能力，而是更重視「AI＋專業領域」的複合型競爭力。
其中，與金融數據分析相關的科系特別受到青睞，包括陽明交大資管與財務金融排名第164名、北科大資訊與財金管理排名第198名，都成為今年的新熱門科系。
像是政大法律排名第2、臺大法律第10、東吳法律第11；財經相關科系則有臺大財金排名第14、北商大國貿第44，而淡江財金、成大會計也首度擠進百大熱門榜單。
金融業年終霸榜14年！平均1.97個月創新高
不只如此，根據104人力銀行最新調查，今年企業平均年終獎金達1.58個月，創下15年新高，其中「金融／保險業」更已連續14年蟬聯年終冠軍，平均可領1.97個月。
背後原因就在於去年台灣13家金控大賺5863億元，創下史上次高紀錄，其中更有8家金控獲利創新高，也讓金融業在薪資與獎金方面，持續成為不少學生與家長眼中的熱門選項。