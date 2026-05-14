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記憶體大廠旺宏（2337）將於5月27日召開股東常會，最新公布的2025年前十大股東名單也出現變化。其中，行政院副院長鄭麗君丈夫沈學榮，透過「居磁工業」及「元大商業銀行受託信託財產專戶」合計持有5萬1435張旺宏股票，躍居最大股東。若以旺宏今（14）日盤中高點178.5元估算，持股市值已突破91億元。根據最新股東名冊，沈學榮透過居磁工業持股約0.93%，另由元大商銀信託專戶持有3萬4170張、持股比約1.84%，合計持股比率約2.77%。相較之下，旺宏董事長吳敏求目前持股約1萬3440張，以今日高點估算，市值約24億元，與沈學榮持股規模已有明顯差距。回顧2024年，沈學榮持有旺宏約6萬3137張、排名第二大股東，雖然今年持股減少約1.2萬張，但受惠AI熱潮帶動HBM、高容量NAND與NOR Flash需求升溫，記憶體產業景氣回暖，旺宏股價同步大漲，也讓其帳面財富在一年內大幅攀升。此外，旺宏前十大股東其餘多為國際大型基金與退休基金，包括大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶、新制勞工退休基金，以及梵加德新興市場股票指數基金投資專戶等。至於旺宏前十大股東還包括美商摩根大通台北分行受託保管羅貝可資本成長基金投資專戶、國泰壽險、大通託管先進信託股票指數ＩＩ投資專戶等。