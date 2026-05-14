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全智賢在《屍速禁區》和多位演員首次合作，宣傳期中也分享不少拍攝幕後。在談到池昌旭時，全智賢毫不掩飾稱讚：「池昌旭外表真的像雕像一樣，但本人完全不油膩，我很喜歡那種感覺，會讓人一直想靠近他」，至於具教煥，她則笑說原本以為對方個性很強烈，真正合作後才發現私下其實很可愛，進入表演狀態時又會瞬間散發不同氣場。
另外全智賢也提到自己和金新綠是1981年生的同齡人，因此對對方特別有親近感，「在片場很少遇到同年紀女演員，我很好奇她們的生活方式和想法」，坦言從金新綠身上學到很多。
《屍速禁區》進軍坎城影展！全智賢出道29年首出席
《屍速禁區》將於當地時間15日深夜於坎城盧米埃爾大劇院舉行世界首映，包括全智賢、池昌旭、具教煥、申鉉彬、金新綠 與導演延尚昊都將親自出席紅毯活動，全智賢出道29年，第一次出席坎城影展，對此她感到相當興奮，直呼非常榮幸又期待。
導演延尚昊過去曾以《豬玀之王》、《屍速列車》、《屍速半島》等作品多次進軍坎城影展，這次已是第4度獲邀參展。他透露，《屍速禁區》中的感染者和過往喪屍作品不同，不只會彼此交流，還會隨著數量增加逐漸提升思考能力與智慧，但思維模式又與人類完全不同，將呈現出更詭異且難以預測的恐怖感。
《屍速禁區》在坎城完成世界首映後，也將於本21日、22日分別在韓國、台灣正式上映。劇情描述一棟因神秘感染事件遭封鎖的大樓內，倖存者們必須對抗不斷進化的感染者，結合驚悚、災難與喪屍元素，從預告公開以來就備受外界關注。