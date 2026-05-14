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衛武營小時光系列將於6/10迎來2026上半年壓軸場次，由客家新音樂重要推手顏志文領軍山狗大南方樂團，彈唱《來自土地的聲音》。作為樂團的靈魂人物，顏志文於1997年便成立以推動客家當代音樂為宗旨的音樂團體「山狗大樂團」，同年發行首張個人創作專輯，是以客語專輯進入臺灣主流音樂市場的第一人。2026年，山狗大樂團順應著創作源頭的牽引，邁向歸鄉之路。顏志文將累積多年的音樂能量帶回屏東新埤，並號召多位身經百戰的高屏在地實力派音樂人，共同組成名符其實的山狗大「南方」樂團。包含精通多項樂器的全才鋼琴家鍾成、精準掌控節奏靈魂的貝斯手湯銘鴻，以及律動感極佳的鼓手劉欣宜。本次《來自土地的聲音》更特邀擁有美國柏克萊音樂學院深厚背景、活躍於國內外爵士樂團的頂尖長號音樂家鄧亦峻傾力助陣。值得一提的是，這也是此一全新陣容成軍後的「首次廳院公演」，將以標準爵士樂節奏樂隊的形式，為溫暖的客語民謠披上輕盈搖擺的現代外衣，交織出小週末夜晚一期一會的微醺聚會。2026衛武營小時光系列上半年壓軸場次《來自土地的聲音》將於6/10登場。同時2026「衛武營小時光」下半年節目5/14將率先開放會員搶購專屬的「鐵鳥套票」，並於5/15進行全面啟售。更多「衛武營小時光」節目訊息，請至衛武營官網查詢。