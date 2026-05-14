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海馬士首期款531到期 國防部：盼5月31日完成付款

立法院會日前三讀通過7800億國防特別條例，但預算案仍未通過，而其中付款期限為本月31日的海馬士火箭系統，若未準時給付恐遭取消，對此國防部今（14）日表示，仍朝向5月31日前能完成付款，並儘速協調行政院長卓榮泰到立法院進行專案報告，之後由國防部編制預算書呈報行政院審查，審查完畢後會儘速付委，並依《預算法》申請動支。對於海馬士首期款5月31日到期，國防部常務次長陳文星表示，國防部立場是仍朝向5月31日能完成付款，會依據上禮拜立法院通過的國防特別條例，儘速協調請院長卓榮泰率國防部到立院進行專報，之後會編制預算書，先呈報行政院審查，審查完畢後會儘速付委，依《預算法》申請動支。陳文星說，因立法院要求要有發價書，因此目前是針對第一批有發價書的部分執行相關工作，後續第二批發價書來了之後，還是要再走一次流程，請行政院長率國防部到立院做專案報告，再把預算書表送到行政院審查，再送到立法院審查，立院同意後才能執行，也因為這次的特別預算有很多限制，國防部仍會去執行與克服。至於軍方多次重申國購戰備存量是120天，陳文星表示，無法說明目前戰備存量剩下多少天，但現在仍是不足120天，這是因應平常訓練、戰備需求，與戰時可能中國對台海空封鎖，因此這時間是經我方與美軍計算後共同提出。