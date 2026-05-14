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▲肯德基推新產品「是拉差咔啦雞腿堡」，融入酸甜帶微辣的特有醬汁，5月19日起全台門市販售。（圖／肯德基提供）

是拉差醬是什麼？源自泰國，酸甜帶微辣

「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」5/19開搶！單點嚐鮮價105元

拿坡里推出炸雞「買6送6」

▲拿坡里炸雞披薩優惠一覽。（圖／三商餐飲提供）

肯德基今（14）日公布推出新產品「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」，將於5月19日登場，這是肯德基台灣首次全新爆醬系列產品，主打「沉浸式爆醬體驗」與獨特的「爆醬又酥脆」口感，單點105元、點套餐199元。肯德基提到，根據Yum! Brands《2026全球飲食趨勢報告》數據指出：「醬汁」已被證實能比一般食物創造高出2.4倍的情緒愉悅感，在充滿不確定性的壓力世代中，消費者傾向透過「選擇療癒（Choice Therapy）」來獲得心理上的自主權與愉悅感。因應全球飲食趨勢，肯德基此次推出爆醬系列產品「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」，核心在於將「醬汁」升級為主角，「360度沈浸式爆醬工法」讓每一塊現炸咔啦雞腿排皆須經歷完整的醬池洗禮，確保每一面都能被醬汁完美裹覆，但是又創造「爆醬又酥脆」的口感。所謂的「Sriracha是拉差醬」，源自於泰國，泰文為ศรีราชา，全名為是拉差辣醬，但是滋味酸辣中又帶甜，辣度也不高，後來不僅在越南，甚至美國也常見此醬料，肯德基此次將此醬汁搭配炸雞腿、清爽生菜、切達起司片與滑順美乃滋做成堡，帶出濃郁卻平衡的滋味「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」將於 5 月 19 日至 6 月 22 日在全台肯德基門市限時限量販售，單點售價105元，XL全明星餐89折特價199元，原價223元，等於現省24元。另還有同步推出多款套餐組合。還推出透過 PK雙饗卡APP購買肯德基「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」即享最高 2.5% 無上限點數回饋。另外，拿坡里表示，即日起至5月20日，外帶限時優惠開跑，（原價780元）、（原價680元）。