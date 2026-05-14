醫師加班費免稅原先最快預定今年報稅適用，不過，衛福部醫事司科長張舒婷表示，預計最快6月行文給財政部，適用明年度報稅。

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針對醫師加班費免稅，張舒婷提到，今年的部分已經是5月報稅季，因此國稅局已將相關報稅資料寄出。她說，若要從今年開始，就必須要有去年一整年完整資料。

今年資料明年報稅適用　最快6月發文

張舒婷提到，今年度的資料則會是明年報稅適用；目前方案已經規劃得差不多，要再請財政部、行政院人事總處確認是否符合其相關規範，預計在這個月會與財政部及相關單位再進行研商，確認最後方案，並於6月發文。

若衛福部所提規劃方案可行，張舒婷提到，會再正式發文至財政部，依照財政部的發函確認是否明年可適用；而先前也已大致同意明年會開始適用，並擬妥公立醫院、私立醫院的規劃。

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張乃文編輯記者

📍醫藥線記者
📍世新大學新聞學系畢業
📍長期關注公共衛生、醫療政策、疾病防治等
目前跑醫藥線新聞。工作上經常接觸到醫療政策、公共衛生、疾病防治以及臨床新知等，學到許多課本上沒有的知識與故事...