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針對近期雙北爆發嚴重鼠患並傳出漢他病毒致死病例，台中市議會今（14）日進行市政總質詢。市議員鄭功進、楊典忠及施志昌等共同要求市府防患於未然，應積極強化鼠患監測。鄭功進指出，市府應將「市場管理科」升格為「處」，並將每年2億元的市場租金專款專用，徹底終結市場公安與衛生亂象。鄭功進指出，台北市大安區今年初出現死亡病例，顯示鼠患已升級為公共衛生危機。雖然市長盧秀燕強調已啟動跨局處「NO鼠計畫」並將辦理全市大掃除，但他質疑，清淤僅是基礎，若無法落實監測死角，恐難防「安鼠之亂」在台中上演。他更舉出攤商投訴，目擊收攤後5鼠橫行的驚悚畫面，嚴重影響消費意願與食品安全。針對行政效能，鄭功進痛批，台中市78個公、民有市場僅由經發局「市場管理科」負責，預算與人力嚴重不足，導致過去8年火災、氣爆與鼠患頻傳。他強烈建議，市府應將該單位升格為「市場管理處」。此外，對於每年約2億元的市場租金收入，鄭功進主張應「專款專用」於基礎設施與衛生防護，而非揮霍於「台中購物節」或發放「物調券」等短期活動，呼籲市府應帶給市民實質安全感，而非短暫的小確幸。