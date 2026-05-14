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美國總統川普（Donald Trump）的訪中行程今早與中國國家主席習近平進行「川習會」，結束後至天壇進行參觀。在媒體拍攝兩人合影時，川普先是大讚中國好美，現場有媒體問及川普是否有談到台灣議題，但川普並未回應。美國白宮記者也直呼，川普罕見展現出自制力。川習會今早進行約2小時15分鐘，隨後川普與習近平來到北京天壇，這也是1975年由前總統福特之後，再度有美國總統來此參訪。只見習近平與川普漫步在園中，兩人於天壇主殿合照。在合照時，川普與習近平並肩站在一起，接著說到，「很棒，非常棒的地方，真讓人難以置信。中國很美」；突然，在場有媒體問及，稍早川習會談中是否有談及台灣議題，且一連問了兩次，但川普並未有所回應，在拍完照後就轉頭離開。這一畫面掀起許多議論，美媒CNN白宮記者克萊（Betsy Klein）見狀後直呼，川普簡直是一反常態地克制，看過川普在公開場合相當隨性的發言，即使在過去一週，川普談話也經常脫離講稿。但在那種情況下，川普仍清楚知道自己是習的座上賓，或者只是純粹不想談論這件事。天壇始建於明朝永樂十八年（公元1420年），它最初是明清兩代皇帝祭天、祈穀和求雨的專用祭壇，至今已有六百年歷史，是中國極具代表性的歷史文化名片。眾多外國元首、政要都曾經到訪。