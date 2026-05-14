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▲黃西田（如圖）今日現身《超級冰冰Show》錄影，媒體很關心他是不是要當岳父了。（圖／記者朱永強攝影）

演藝圈長青樹黃西田的愛女黃露瑤，與台語歌手郭忠祐自2022年在八點檔《黃金歲月》組成CP後，螢幕情侶形象深植人心，近日外界更瘋傳兩人已私下祕戀多年。今（14）日黃西田現身《超級冰冰Show》錄影，正巧郭忠祐也在現場，黃西田受訪時表示，女兒有帶來一起吃過飯，如果可以當女婿是OK的，但是喜事要隨緣，他已催促多次也沒用。黃露瑤與郭忠祐在戲劇中飾演夫妻，也接連擔任男方4首歌曲的MV女主角，早已讓粉絲敲碗在一起。面對女兒傳出喜訊，黃西田笑稱並不清楚兩人是否真的在交往，但他透露，女兒確實曾帶著郭忠祐跟他一起吃飯。黃西田表示，「露露好朋友很多，都會叫大家一起出來吃飯。」談起對郭忠祐的印象，他毫不掩飾讚賞之情，直誇男方性格非常「古意」（老實）。當被問到是否希望緋聞加速變成喜事？黃西田大笑表示：「加速也沒用啊，已經講過很多次了！」對於郭忠祐這位潛在女婿，黃西田更是大開綠燈，點頭表示：「不錯啊，當女婿當然OK，我還怕人家不要（我女兒）勒！」郭忠祐則透過經紀公司時代創藝表示：「我們確實常聯絡常分享生活也很投緣，彼此也會互相鼓勵，也有許多共同朋友，互動一直都很自然。我一直覺得不管是工作還是交朋友，都不用想得太複雜，順其自然就好，也謝謝大家關心。」