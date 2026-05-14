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▲▼當年才20歲的周湯豪（上圖、下圖右）還沒出道，外貌和才華都還很稚嫩，演出該MV算是他初次以藝人身分亮相。（圖／翻攝自華納音樂YouTube）

第37屆金曲獎昨（13）日公布入圍名單，蔡依林囊括9項提名傲視所有入圍者，而首度角逐歌王的周湯豪證明自己從偶像轉型為實力派，成為另一焦點，有網友發現周湯豪出道前曾經和蔡依林合作舞曲〈大丈夫〉，還入鏡天后的MV，如今17年過去，兩人將一起競逐金曲歌王、歌后，還要一同搶最佳編曲人獎項，引發粉絲熱議。蔡依林在2009年發行的第10張錄音室專輯《花蝴蝶》中，邀請周湯豪替歌曲〈大丈夫〉饒舌，兩人也在MV中貼身熱舞，當年才20歲的周湯豪尚未正式出道，外貌和才華都還很稚嫩，參演該MV算是他初次以藝人身分亮相，隔年，周湯豪加盟華納音樂，成為年度重點新人，才推出個人首張同名專輯，進而踏入樂壇。而今蔡依林一如當年穩坐流行天后寶座，周湯豪已經是能編、能導、能寫的全才唱作人，知名度和實力不可同日而語，有意義的是，兩人於本屆金曲獎各有斬獲，雙雙入圍大獎，粉絲就在社群平台討論，「期待金曲37兩人一起表演〈大丈夫〉」、「很不錯耶！復刻這首」、「2026才知道原來這首男聲是周湯豪」、「這個有爆點耶！希望主辦單位可以參考一下！」蔡依林在今年金曲獎以《Pleasure》專輯一舉入圍最佳華語女歌手、最佳華語專輯、年度歌曲等9項大獎，周湯豪除了憑〈LOVE RAGE HOPE〉提名最佳華語男歌手獎，還憑〈FLAMES〉入圍最佳編曲人獎，蔡依林在感言中謝謝評審、創作夥伴和歌迷，承諾會繼續活潑地、誠實地創作。昨天深夜，周湯豪發表入圍感言，透露起床才看到一堆訊息，直到現在都還在消化，「每次這種高光時刻，我第一個想到的就是獻給我媽媽，還有每一個願意相信我、支持我的人」，母親比莉也傳訊息跟兒子說：「你是我的No.1偶像！」