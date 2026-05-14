凱基金控將於今（2026）年6月12日召開股東會，今年紀念品為「彩繪花鳥筷（1組6雙）」出爐，並自5月18日起開放兌領，不過，持有普通股未滿1000股的股東，除非採電子投票方式行使表決權，或親自出席股東會，否則不予發放紀念品。

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目前擁有74.28萬股東的凱基金，股東會紀念品一向兼具實用與精緻性，並偏向居家用品，尤其2022年送出「花鳥彩繪故宮碗」掀起轟動，股民大排長龍等著領紀念品。接下來2023年送「超真空不銹鋼晶鑽杯」，2024年則送防水「野餐墊」，去年則是送出「電子胡椒研磨器」。

今年凱基金股東會紀念品也出爐，要送給股東「彩繪花鳥筷（6雙）組」，似乎可以跟2022年送出的「花鳥彩繪故宮碗」湊成一套。

根據凱基金股東常會紀念品洽領須知，這次紀念品兌領方式依據持股數、是否電子投票及是否親自出席股東會而有所不同，其中持有1000股以上的股東，若交付委託書，可在5月18日至5月26日期間，前往指定地點辦理兌領。

對於持股未滿1000股的股東，想要領取紀念品，可選擇在5月15日至6月13日期間完成電子投票，並於5月15日至7月10日期間，攜帶相關證明文件至指定地點兌領；若未完成電子投票，則須於6月12日股東會當日親自出席，才可領取紀念品。

▲凱基金股東會紀念品領取須知。（圖／凱基金提供）


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顏真真編輯記者

從平面媒體、雜誌主編再到網路媒體，擁有超過20年財稅金融採訪資歷，不僅見證過國內卡債風暴、本土金融危機、全球金融海嘯，還有台灣金融發展過程，從多次金融改革到金融整併，甚至台灣史上首次金控整併。
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