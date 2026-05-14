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美國總統川普今（14）日與中國國家主席見面，台灣議題、美國對台軍售議題是否會在川習會中討論備受關注。大陸國台辦發言人張晗昨日在記者會上表示，台灣純屬中國內政，6度表態「堅決反對」美國與台灣之間任何軍事聯繫、軍售台灣，並公開敦促美國停止售台武器。對此，陸委會副主委梁文傑今日反嗆，中共應該先檢討對台威脅行為、收斂對台軍事恫嚇。陸委會今日下午舉行例行記者會，針對國台辦再度反對美國對台軍售，是否會在川習會中表達反對美國對台軍售？陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，美國對台軍售是持久性、長期而穩定的關係，自從美國和台灣斷交以後，美國對台軍售就是依據《台灣關係法》，對台軍售的性能、質量取決於中共對台軍事威脅的程度。梁文傑表示，中共希望美國停止對台出售武器，就應該先檢討對台威脅行為，今天早上國軍就偵獲3架共機、6艘共艦在台海周邊行動，習近平今天說「台獨是台海和平最大風險」，但是現在台灣基本上大家追求目標是中華民國維持現狀，這是台灣人民最大共識，台海和平現在最大風險是中共想要破壞現狀、破壞中華民國繼續存在，如果說大家重視台海和平穩定，中共應該先收斂對台軍事恫嚇的行為針對川普在川習會中表示，中美關係將是有史以來最好，梁文傑回應說，川普發言比較喜歡用最高級的形容詞，所以類似最好、最偉大是他最喜歡用，陸委會會把它當作參考。