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近來包括愛爾麗等醫美集團傳出針孔偷拍，引發全民恐慌，行政院長卓榮泰今（14）日在院會裁示，強調凡涉及隱私場域，絕不容許偷拍犯罪行為，請相關部會與各地方政府立即主動查核，嚴禁不法行為。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，去年她要求北市府函文中央立法建議，結果被行政院以冷冰冰的官樣文回應，現在看來格外諷刺，不要每次都等受害者變多了，才假裝自己終於看見問題。游淑慧在臉書發文指出，早在去年4月，她就在北市議會正式提案，要求北市警察局與法務局研議「特殊攝影裝置管理條例」，推動針孔攝影機販售「實名制」、用途審查與源頭管理，並要求北市府發函中央做立法建議，「結果行政院怎麼回？不是積極研議、不是立即面對，而是一篇冷冰冰的官樣文章。」游淑慧表示，當時她要求北市府發函中央做立法建議，結果行政院的第一個藉口，是「查日本、韓國、新加坡都沒有把針孔攝影機或隱藏式攝影裝置列為違法物品，WTO也沒有相關禁售規定」；第二個藉口，是「這類裝置也可能有防盜、監控、影音記錄等合法用途，貿然管制可能影響正當發展」；第三個藉口更離譜，是「針孔裝置爭議多集中於被用來偷拍等不當行為，是使用者違法使用所致，並反問，是否有必要另訂銷售通路及實名制購買規範。」游淑慧開轟，中央說日韓沒有販售規定，別人沒做，所以台灣就不能先做嗎？稱這類裝置可能有防盜、監控、影音記錄等合法用途，這更是偷換概念，且主張「實名制」與「用途審查」並不是全面禁售；至於偷拍是使用者違法使用所致，游說，這不是廢話？槍枝本身也沒有罪惡，也是使用者怎麼使用問題，那台灣幹嘛管制槍？游淑慧強調，正因為大家都知道針孔設備常被拿來偷拍，偷拍已是犯罪工具鏈的一環，所以才更需要源頭管理，政府不能永遠只在悲劇發生後說依法偵辦，卻對工具流通裝作沒看見。最近一連串案件，已經證明她當初的示警不是多慮，而是太早講、太準講。游淑慧感嘆，行政院當初的無感、推拖、牛步，現在看來格外諷刺。去年的行政院冷血、推脫，才造成偷拍的漫延，受害的擴大。針孔攝影機實名制、特殊攝影裝置源頭管理，真的應該立即研議修法，「不要每次都等受害者變多了，才假裝自己終於看見問題。」