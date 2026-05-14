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「川習會」今（14）日登場，中國領導人習近平表示，台灣問題是中美關係最重要議題，若處理不慎，兩國恐爆發衝突，更稱「台獨」與台海和平水火不容。對此，國安戰略學者、開南大學副校長陳文甲接受《NOWnews今日新聞》受訪時表示，該語氣已帶有更強烈的戰略警告意味，目的在於向美方傳達「台灣問題不可踩紅線」的意涵；淡江戰略所助理教授馬準威則認為，台灣不用太擔心美國對台的態度改變，因為《台灣關係法》六項保證都已經納入民主黨、共和黨的黨綱，兩黨早已遵循六項保證在施政，已經有相對強大的約束力。針對習近平在川習會中提到「台獨與台海和平水火不容」一事，陳文甲直言，本質上仍是中共長期對台論述的延伸，但語氣已帶有更強烈的戰略警告意味，目的在於向美方傳達「台灣問題不可踩紅線」的意涵；同時，川普今日對習近平態度相對友善，也引發外界擔憂美方是否可能弱化對台支持，不過川普一向偏向「交易式外交」，公開友善不代表政策立即轉向，更需觀察後續對台軍售、印太部署與美中官方互動是否出現實質變化。陳文甲提到，目前較值得注意的，不是川普是否「親中」，而是台灣是否被納入更大的美中談判架構中，由於川普過去對台政策本就具有高度模糊性，一方面支持軍售與安全合作，另一方面又避免對軍事介入做出明確承諾，因此，台灣不能只依賴政治表態，而需持續強化自主防衛與國際合作制度連結。至於《台灣關係法》與「六項保證」是否需要提升法律位階，陳文甲說，確實值得重視，目前《台灣關係法》屬正式法律，但「六項保證」較偏向政策承諾，法律拘束力有限；一旦未來美中角力持續升高緊張，美國川普與國會確實可能推動制度化，以提高對台安全承諾的穩定與安全。陳文甲提到，現階段台灣需注意三件事：第一是，避免陷入「美國一定棄台」或「美國一定保台」兩種極端判斷；第二是，持續提升自身戰略價值，包括半導體、第一島鏈位置、C5ISR與不對稱戰力；第三是，防範中共藉川習會操作疑美論與認知戰，削弱台灣社會信心。陳文甲提到，此次川習會目前較像是美中之間的「危機控管」，尚未出現明確「棄台信號」；惟台灣在美中角力下，真正能保障安全的，仍是自身防衛能力、制度韌性與國際連結。馬準威認為，習近平強調台獨與台海水火不容，看似態度強硬，但其實對中國來說這是他們一貫立場的重申，但因為川普上任，未對台灣問題明確表態，導致習近平不放心才在今年2月打電話給川普，透過雙方見面機會對美國表達他們對於台灣問題的觀點，加上明年就是中國21大，習近平認為台灣受外部勢力干擾嚴重，因此得盡快搞定台海問題，讓自己在這件事情有台階下。面對外界擔心川普可能會講出「反對台獨」一事，馬準威表示，「美國不會講」，三報一法是架構美國與台海的基礎，他們不會對統一跟台獨的選項做建議，是統是獨自己談，這與美方無關，但台海問題要用和平的方式來解決，若川普表態的話，這不僅違反三報一法的戰略模糊架構，對於美國的期中選舉，根本是找「減分磚頭」往自己的身上砸。馬準威指出，台灣不用太擔心美國對台的態度改變，因為《台灣關係法》六項保證都已經納入民主黨、共和黨的黨綱，兩黨早已遵循六項保證在施政，已經有相對強大的約束力，不過，若六項保證能入法，對台灣當然更好。