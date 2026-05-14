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台積電今（14）日舉行台灣技術論壇，公司持續在全球加速擴產，先進技術工程副總經理田博仁表示，今年台積電以過往2倍的速度擴產，台灣今年將興建4座晶圓廠和2座封裝廠。田博仁今日表示，台積電在過去一年於技術提升與產能擴張兩方面均取得顯著進展。面對全球AI與高效能運算（HPC）應用的強勁需求，台積電正以過去2倍的速度加速晶圓廠擴建，並致力於在全球範圍內建立新產能。他指出，今年台積電計劃在台灣新建4座晶圓廠及2座先進封裝廠，以支應客戶不斷增長的業務需求。他進一步指出，台灣目前共有12座晶圓廠或先進封裝廠正在建設當中。新竹的20廠及高雄的22廠，預計將作為2奈米更先進製程的量產基地。台中的25廠則計劃於2028年開始量產。海外市場布局方面，田博仁提到，台積電剛剛完成美國現有廠區旁新土地取得，以支持公司的擴張計劃，亞利桑那州第一座晶圓廠已於2024年開始大量生產4奈米及5奈米；第二座晶圓廠預計在2027年下半年開始生產3奈米；第三座晶圓廠也在去年上半年開始動工。日本熊本P1廠已進入28奈米與22奈米的量產階段；第二座晶圓廠也在去年開始建設，預計生產3奈米製程，這兩座晶圓廠將提供40奈米、22奈米、28奈米，以及3奈米技術。德國德勒斯登ESMC廠也進度順利，將專注於汽車與工業應用。而中國持續提供16與28奈米產能。另一方面，台積電報喜，宣布生產全球最大的5.5倍光罩尺寸CoWoS，良率超過98%。在未來五年內，CoWoS 技術將持續以每年放大尺寸的節奏發展，以整合更多的邏輯和HBM晶粒。而已進入量產的N2也有好消息，N2的晶圓缺陷密度（Defect Density）提前兩季達到前一世代標準。