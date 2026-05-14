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高市警局少年警察隊日前接獲一起14歲少女小影 (化名)失蹤案，由於管教問題，少女遭父母親責罵，而負氣離家出走。少年隊發現小影並未攜帶手機出門，且因小影心情低落、刻意躲避家人聯繫，專案小組只能查訪分析少女可能行蹤，研判應投宿於同儕友人，也同步透過通訊軟體聯繫過濾少女友人，幾經多日於市區多處來回奔波查找，終於順利在友人家中尋獲少女。正值青春期的小影因經常與家人溝通不良，負面情緒累積已久，日前更因管教問題與母親再起爭執後憤而離家。父親因少女遲遲未返家，也自行到少女可能去的去處找尋未果，心急如焚之際遂向警方報案，少年隊獲報後，立即成立專案小組火速協尋。「我不要回家，我不要回家啦！」，聽到這一句話讓員警也感到心酸、感慨，當警方溝通小影要陪同返家時，少女甚至一度拉住友人衣袖，哽咽啜泣不願放手，心情激動萬分，令人看了十分心疼與不捨。面對情緒不穩的小影，少年隊員警暫緩處理書面作業流程，反而先耐心陪伴聆聽，讓少女娓娓道來內心壓抑已久的想法。同時，警方也陪同小影父母，分別雙向進行柔性勸導與親職關係溝通。終究小影與父母親在理性及平心靜氣的分圍對談下都露出了許久未見的微笑，願意隨同父母返家。對於警方不僅用心協助尋回孩子，更耐心化解親子間已久隔閡，家屬們也頻頻向警方表達感謝。高市警局少年警察隊隊長陳仁正表示，守護少年不只是「找到人」，更重要的是幫助孩子重新感受到被理解與被接住的安全感，少年隊也持續站在陪伴與守護每位青少年的第一線。若對於學習成長或生活上需要協助時，少年警察隊將視個案轉介教育局、社會局及少年輔導委員會等相關單位，提供協助少年解決或就學、就業相關之輔導，民眾可多加運用。