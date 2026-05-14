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▲本間キッド曾與人妻搞不倫，女生還說「穿著最色內褲」求歡。（圖／翻攝DEATHDOL NOTE X@DEATHDOL_NOTE）

日本搞笑團體Yadan（や団）的43歲成員本間キッド，今年4月27日在廣播中宣布結婚，老婆是30歲的圈外人，沒想到才新婚18天，男生就被爆出曾跟已婚女性搞不倫，鹹濕對話還被知名爆料社群《DEATHDOL NOTE》公開，截圖中，人妻一句「我現在大概穿著全世界最性感的內褲，在新宿三丁目晃來晃去，笑。」讓粉絲看傻眼。而針對此事，本間キッド與公司尚未回應。本間日前在廣播節目中親自宣布婚訊，透露妻子是在一般企業上班的30歲圈外女性，形容對方個性開朗又健談，「常常聊天聊到像在饒舌對決一樣，彼此一直講個不停。」言談間藏不住對新婚妻子的喜愛，而兩人的證婚人，正是當天主持節目的工作人員。沒想到新婚才過18天，本間就被知名八卦社群《DEATHDOL NOTE》公開過去不倫已婚人妻的對話與照片，內容顯示2人頻繁約見面，本間不僅傳訊表示「好期待喔😊❤️」，還相約卡拉OK和單獨約會。最引發討論的是人妻傳來一句露骨訊息：「我現在大概穿著全世界最性感的內褲，在新宿三丁目晃來晃去，笑。」之後還甜喊他「哈尼」，寫下「今天也謝謝你，玩得很開心！」讓大批粉絲看傻。不倫事件曝光後迅速在日本社群網站延燒，不少網友直言對本間感到失望；部分網友從爆料照片中的細節推測，這些對話與照片很可能是該名已婚女子的丈夫報復公開，藉此反擊兩人的不倫關係。截至目前為止，本間キッド與所屬經紀公司都尚未針對爆料內容作出回應。43歲的本間キッド是三人搞笑團體Yadan成員，與中嶋享、ロングサイズ伊藤共同組團，近年在日本搞笑界表現相當亮眼，自2022年起連續4年闖進TBS《短劇之王》決賽，並於2025年拿下準優勝。