近期網路上針對「內建AC插頭」的直插式多功能行動電源安全性引起不少討論，有一派認為產品雖然方便，但潛藏極大危機。對此，3C達人廖阿輝特別邀請台灣科技大學王復民教授一同解密，指出重點其實不在於「直插式」設計，而是產品本身的品質與消費者的「使用習慣」才是安全關鍵。
不是插頭惹的禍！正確使用這樣做
3C達人廖阿輝強調，功能越多不代表就一定越危險，任何提升便利性的設計都有其相對應的使用條件。針對直插式行動電源，他建議民眾優先插在桌面插座或延長線上使用，盡量避免長時間「懸掛」在牆面插座上。因為產品本身具有一定重量，長時間懸掛容易導致插頭與機身受力不理想，久了恐增加變形風險。
台科大王復民教授也指出，直插式行動電源未必一開始就是危險物品，通常是極端使用情況或消費者未留意警訊才導致意外。若發現插頭已經鬆動、變形，甚至扳動時會卡住，就代表已有接觸不良的風險，此時應立刻停止使用。
專家盤點「4大要命NG習慣」
除了直插式設計的爭議，專家們也點名多數人常犯的行動電源NG使用習慣，呼籲民眾務必避開：
1.車內高溫曝曬：千萬別把行動電源長時間遺留在車上或陽光直射的窗台旁，高溫會大幅加速電池老化，嚴重影響壽命與安全性。
2.潮濕環境使用：應避免在浴室或流理台旁邊等容易碰到水、過於潮濕的環境下充電或使用。
3.邊充邊放：若同時讓行動電源充電又輸出給手機供電，會使整體發熱與負載情況變得更複雜，非必要時應盡量避免。
4.摔擊後硬撐使用：行動電源若摔過、撞過或壓過，內部可能已受損。若出現異常升溫、膨脹或充電不穩，絕對不能再硬用。
挑選與汰換有訣竅 膨脹成「冬瓜茶包」快丟
在選購方面，阿輝強烈呼籲消費者不只要認明台灣「BSMI認證」，更要挑選「知名品牌」以及正常通路銷售的產品。千萬別貪圖便宜購買夾娃娃機或來路不明的白牌產品，否則真正發生意外時將面臨求償無門的窘境。針對汰換時機，王復民教授建議，行動電源屬於消耗品，若頻繁使用，大約兩到三年就可以考慮更換。如果充電時出現「燙到手拿不住」的異常高溫，或是外觀破損、電池膨脹得像「鋁箔包」一樣，代表隨時有危險，切勿抱持還能充就繼續用的省錢心態拿命去賭。
未來趨勢：「半固態電池」更安全？
近期市面上出現主打「固態、半固態」的行動電源，王復民教授解釋，這類技術是將傳統電池內的電解液轉為固態或膠態，固體成分越高安全性也越高。雖然目前業界尚未達到100%全固態電池的量產階段，但現有的「半固態」電池在穩定性與使用安全性上，確實比傳統行動電源來得更好。
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3C達人廖阿輝強調，功能越多不代表就一定越危險，任何提升便利性的設計都有其相對應的使用條件。針對直插式行動電源，他建議民眾優先插在桌面插座或延長線上使用，盡量避免長時間「懸掛」在牆面插座上。因為產品本身具有一定重量，長時間懸掛容易導致插頭與機身受力不理想，久了恐增加變形風險。
台科大王復民教授也指出，直插式行動電源未必一開始就是危險物品，通常是極端使用情況或消費者未留意警訊才導致意外。若發現插頭已經鬆動、變形，甚至扳動時會卡住，就代表已有接觸不良的風險，此時應立刻停止使用。
專家盤點「4大要命NG習慣」
除了直插式設計的爭議，專家們也點名多數人常犯的行動電源NG使用習慣，呼籲民眾務必避開：
1.車內高溫曝曬：千萬別把行動電源長時間遺留在車上或陽光直射的窗台旁，高溫會大幅加速電池老化，嚴重影響壽命與安全性。
2.潮濕環境使用：應避免在浴室或流理台旁邊等容易碰到水、過於潮濕的環境下充電或使用。
3.邊充邊放：若同時讓行動電源充電又輸出給手機供電，會使整體發熱與負載情況變得更複雜，非必要時應盡量避免。
4.摔擊後硬撐使用：行動電源若摔過、撞過或壓過，內部可能已受損。若出現異常升溫、膨脹或充電不穩，絕對不能再硬用。
在選購方面，阿輝強烈呼籲消費者不只要認明台灣「BSMI認證」，更要挑選「知名品牌」以及正常通路銷售的產品。千萬別貪圖便宜購買夾娃娃機或來路不明的白牌產品，否則真正發生意外時將面臨求償無門的窘境。針對汰換時機，王復民教授建議，行動電源屬於消耗品，若頻繁使用，大約兩到三年就可以考慮更換。如果充電時出現「燙到手拿不住」的異常高溫，或是外觀破損、電池膨脹得像「鋁箔包」一樣，代表隨時有危險，切勿抱持還能充就繼續用的省錢心態拿命去賭。
未來趨勢：「半固態電池」更安全？
近期市面上出現主打「固態、半固態」的行動電源，王復民教授解釋，這類技術是將傳統電池內的電解液轉為固態或膠態，固體成分越高安全性也越高。雖然目前業界尚未達到100%全固態電池的量產階段，但現有的「半固態」電池在穩定性與使用安全性上，確實比傳統行動電源來得更好。