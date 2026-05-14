韓國團體2PM泰國成員Nichkhun日前因為在2PM合宿影片中被拍到臉部略顯圓潤、疑似發胖的模樣，引發韓網熱議，被酸：「發福了」、「差點認不出」、「泰國王子去哪了」。不過最近2PM剛結束在東京巨蛋的演唱會，沒想到Nichkhun一登上舞台便立刻恢復俐落五官與緊實身材，狀態直接回到巔峰時期，讓粉絲驚呼根本是伸縮自如，還有更多人超好奇：「到底是怎麼瘦的？」

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2PM東京舉辦演唱會！Nichkhun帥回泰國王子

2PM上週末在日本東京巨蛋舉行出道15週年紀念演唱會「THE RETURN」，所屬公司JYP也同步釋出現場照片、官方IG帳號也發佈了演唱會後的合照。畫面中Nichkhun瘦回過往的帥樣，臉部線條明顯收緊，凸顯出精緻的五官，泰國王子的優雅氣質再度回歸，與先前合宿影片中的模樣形成強烈對比。

▲Nichkhun在最近的影片中，因為整個人都明顯變圓潤，被網友狠酸發福，震驚表示：「泰國王子去哪了？」（圖／翻攝自2PM YT）
▲Nichkhun在最近的影片中，因為整個人都明顯變圓潤，被網友狠酸發福，震驚表示：「泰國王子去哪了？」（圖／翻攝自2PM YT）
Nichkhun才剛被說胖！演唱會狀態讓網友驚呆

先前2PM官方YouTube公開宿舍生活影片時，Nichkhun以休閒帽T造型現身，因為光線和角度的問題，再加上狀態較為放鬆，的確是看起來有些圓潤，導致他被部分網友狠批發福，直呼：「差點沒認出來」、「泰國王子怎麼變這樣？」

直到演唱會的照片出來，Nichkhun才終於一雪前恥。有人指出，因為合宿影片拍攝的時間較早，所以才和演唱會狀態有所差異。隨著東京巨蛋舞台畫面曝光，也讓粉絲紛紛留言直呼：「根本瞬間切換模式」、「好想知道到底怎麼辦到的」，還有人笑說：「難道這就是資本主義的力量嗎？」一開工就自動變帥，也算是敬業的一種！


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尤露珉編輯記者

我，世新來的！（以前在學校教授都說出社會後在外面可以講這句？）

畢業於世新大學新聞系，從小學開始接觸日韓娛樂。從大家還在反韓時就在追韓星，現在有時候看到現在韓國娛樂在台灣發展成這樣，還是會覺得很...