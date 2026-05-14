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▲前總統蔡英文今天到東海大學演講。（圖／東海大學提供，2026.05.14）

▲蔡英文寫明信片祝福豐原第一場獨立音樂祭「赤聲躁動 Carnival Fever」演出成功。（圖／立委何欣純提供，2026.05.14）

▲蔡英文演講結束後，到東海商圈裡的音樂空間「嗨風裏協會」喝咖啡、聽音樂。（圖／立委何欣純提供，2026.05.14）

前總統蔡英文今（14）日受邀前往東海大學演講，以「政治，離我們很遠嗎？」為題分享從學者走入政壇、帶領政黨及執政歷程，受到師生們熱烈歡迎。會後她與立委何欣純在校園附近喝咖啡、聊音樂，何欣純大力推薦蔡英文，月底再來台中「玩ROCK」，參與豐原首度舉辦的獨立音樂祭「赤聲躁動 Carnival Fever」。這場演講由東海大學政治系學會主辦，地點選在校內知名地標路思義教堂，開放報名後迅速額滿，現場有不少學生冒雨排隊候補。恰巧碰上北京進行「川習會」，媒體詢問川習會及賴清德總統是否有建言，蔡英文微笑未答，隨即在隨扈陪同下進入教堂演講，態度相當低調。根據主辦單位透露，蔡英文談及從學界投入政治的心路歷程，也分享執政期間推動社會制度改革、能源政策及產業升級等治理經驗。演講結束後，將代表民進黨參選台中市長的民進黨立委何欣純，陪同蔡英文到東海商圈裡的音樂空間「嗨風裏協會」喝咖啡、聽音樂，交流台中在地音樂文化與產業發展的看法。何欣純的表弟是中華民國駐芬蘭代表、閃靈樂團主唱林昶佐，她與蔡英文都曾赴英國求學，對英國城市從Live House、小酒館孕育音樂文化的氛圍印象深刻，主張台中應盤點更多中小型演出空間，讓城市成為音樂人才的孵化器。蔡英文於2016總統大選前，曾在豐原住了一年多，一個半月前才重返「德川家康」社區探訪老鄰居。何欣純當場向蔡英文推薦，豐原首度舉辦的大型音樂祭「赤聲躁動 Carnival Fever」，將於5月30日、31日舉行，屆時再一起到豐原玩ROCK。何欣純表示，首度在豐原舉辦的獨立音樂祭，與韓國「釜山國際搖滾音樂節」合作，集結包括怕胖團、血肉果汁機、芒果醬、冰球樂團、溫蒂漫步等超過50組台、日、韓樂團與音樂人演出，希望透過音樂活動，帶動中台灣青年文化與城市觀光能量。