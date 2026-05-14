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貝森特沒有特殊待遇！未別識別徽章一樣不放行

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平今（14）日舉行「川習會」，先在北京人民大會堂外舉行盛大歡迎儀式，隨後入室閉門會談，接著又共同前往天壇參觀。兩人以及隨行團員的一舉一動都是外界關注焦點，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）就被發現一度遭保安擋在北京人民大會堂門外，之後在隨行人員協助下才得以入內，讓《CNN》笑稱中國保安的「安全壁壘」差點打敗貝森特。根據《CNN》報導，川習會所有過程的連串活動都經過精心安排與嚴密控管，然而，還是會發生一些出乎意料的小插曲。貝森特今早就一度被拒於北京人民大會堂之外，過程全被《CNN》記者直擊。當時貝森特徑直走向入口，卻遭門口警衛攔下，警衛指著西裝翻領位置，用英文說著「Pin，Pin」，似乎是示意貝森特沒有佩戴正確的識別徽章，貝森特無奈揮了揮手，與保安不知說了什麼，短暫交談後一旁隨行人員將徽章遞給貝森特，貝森特接過後別在西裝翻領上才順利入內。之後川普與習近平前往天壇參觀時，媒體記者團又被延遲放行將近半小時才獲准進入天壇園區，讓《CNN》打趣說忘掉「貿易壁壘」吧，稱美方一行人正在體驗北京的「安全壁壘」。