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圓祥生技預計6月上旬掛牌上櫃，今（14）日舉辦業績發表會。圓祥生技董事長陳志全指出，公司已有5項產品進入臨床階段，更讚許總經理何正宏率領團隊，在單抗藥物還熱門時就選定雙抗藥物作為發展重點，目前公司逐漸站穩腳步，也調整經營策略，核心產品即將要申請中國藥證。圓祥生技大股東、潤泰集團代表南山人壽董事長尹崇堯指出，集團走過80年，從紡織、建設到金融與醫療生技，深刻認識到醫療健康不只是產業，而是社會安全網不可或缺的一環，新藥研發與創新連發是向未來延伸的關鍵力量。尹崇堯說，潤泰投資有兩項核心重點，是否長期價值以及是否能改變世界，圓祥都給肯定答案。雖然生技產業不是平坦道路，需要時間、資本等，因此當成功時無法單純用金錢衡量，更期待圓祥建立國際影響。上櫃不會停止其腳步，而是讓他擁有更多資源去實現願景，潤泰會是圓祥成長最堅實後盾。陳志全說，圓祥生技團隊精簡，但展現強大的研發效率。第一個產品「IBI302」鎖定濕性黃斑部病變（nAMD）與糖尿病黃斑部水腫（DME）市場，目前已經完成三期臨床，準備申請中國藥證，並且有全球技轉授權。再者，「AP505」為PD-L1 × VEGF雙特異性抗體，已進入臨床二期，在一期臨床中已證實安全性，特定癌種中已有顯著進展。陳志全指出，早期開發時為維持營運就把IBI-302授權出去，因此降低獲利比例，分潤僅15%，但卻證明團隊能力。隨著資金逐步到位，圓祥已調整策略，從早期技轉授權，發展出核心技術「T-cube平台」系列，推進AP203、AP402與AP601等產品，目前都進入一期臨床。