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適逢成立50週年的宏碁（2353），創辦人施振榮再度申報轉讓持股。根據公開資訊觀測站資料，施振榮預計以贈與方式，將1.7萬張宏碁股票轉讓給妻子葉紫華。若以宏碁今（14）日收盤價28元計算，這批持股市值約達4.76億元。資料顯示，施振榮目前持有宏碁約3萬4989張股票，此次轉讓後，個人持股將降至約1萬7989張，相當於將名下一半左右持股贈與妻子。施振榮與葉紫華於1976年共同創立宏碁，創業初期條件艱苦，葉紫華長期負責公司財務、總務及總稽核等後勤工作，同時兼顧家庭與三名子女照顧，被視為施振榮重要的創業夥伴。施振榮60歲時自宏碁退休後，仍持續活躍於科技與文化領域，近年積極推動「王道思維」及文化科技整合。隨著AI浪潮興起，施振榮去年也投入AI相關應用與訓練，甚至建立個人AI分身，持續推廣其經營理念。截至今年5月初，據公開資料顯示，施家除了施振榮個人持有1.15%宏碁外，也以宏榮投資持有約2.42%宏碁持股，施振榮長子施宣輝也有0.33%持股。