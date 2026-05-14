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▲台灣能源主題ETF近期績效。（圖╱法人提供）

Anthropic傳出正洽談至少300億美元新一輪融資，估值目標上看9000億美元，市場解讀為Anthropic與OpenAI競爭進入「算力軍備競賽」的明確訊號，但電網擴建速度跟不上資料中心需求，在此之下，穩定供電的潔淨能源，成為科技巨頭爭取算力的必要條件，台股ETF FT潔淨能源（00899）今年以來股價大漲223.04%，就反映出此轉變趨勢。AI算力高度仰賴龐大GPU叢集，但新一代AI伺服器耗電量急速攀升， 輝達Blackwell架構單機架耗電已達120kW以上。對資料中心而言，電力若無法即時到位，再多晶片也無法轉化為可用算力，但美國傳統電網升級與變電設施擴建動輒需要5至8年，明顯落後AI資料中心建置節奏，也使分散式、可快速部署且能穩定供電的潔淨能源方案，成為科技巨頭爭取算力的必要條件。事實上，資金流向已提前反映這項結構轉變。據統計，今年以來S&P潔淨能源指數上漲34.03%，明顯優於Nasdaq 100指數的15.11%、S&P 500指數的8.11%，以及道瓊工業平均指數的3.53%。在市場震盪與科技股評價拉鋸之際，潔淨能源板塊仍吸引資金進駐，關鍵在於其需求不再只受景氣循環影響，而是直接綁定AI資料中心長期擴建趨勢。其中，00899最大持股Bloom Energy成為市場焦點，今年以來股價大漲223.04%。Bloom Energy的固態氧化物燃料電池（SOFC）可於客戶場域現地發電，降低對傳統電網的依賴，並透過高效率電力轉換、直流供電與熱能利用，減少資料中心在電力轉換與冷卻環節的損耗，換言之，這類技術不只是「幫AI供電」，更直接影響每一度電可轉化成多少有效算力，成為算力效率的一部分。法人分析，對投資人而言，相關能源ETF已成為參與AI電力基建趨勢的工具。00899近一個月漲幅13.21%；00902中信電池及儲能上漲12.95%；00920富邦ESG綠色電力漲幅達12.7%；009805新光美國電力基建也上漲7.75%。法人認為，隨著Anthropic與OpenAI的競爭持續推升算力需求，電力供應正成為AI產業鏈最關鍵的底層資源，潔淨能源也因此從選配變成不可或缺的基礎設施。