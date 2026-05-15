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▲蕭薔（如圖）因為擔心後輩安崎講出敏感話題，才趕緊阻止對方。（圖／翻攝自微博@思思媽咪-）

57歲蕭薔近期登上《乘風2026》（浪姐7）後話題不斷，而日前她因阻止中國女星安崎哭，還說重話：「如果把眼淚當武器的話，我非常瞧不起！」雖然讓部分粉絲大讚她人間清醒，但也有人批評她太苛刻、很無情。而近日蕭薔也在衍生節目《娜就聊姐姐》中，親自揭開那天不讓安崎哭的原因，竟是因為怕對方說錯話，才會在聽到「公司」這個關鍵字就趕緊阻止，讓粉絲都忍不住直呼蕭薔太暖了。蕭薔在近日的《浪姐》衍生節目《娜就聊姐姐》中，與主持人謝娜、安崎聊天時，提到了那天不讓安崎哭的原因。蕭薔表示如果是真情流露自己不會干預，「因為每個人都會有心酸、心酸的時候」，但當天安崎並不是因為這樣才哭，「妳那天的點不是這個，我記得很清楚，所以我說妳不要再哭了，妳萬一講出什麼敏感的事情，對妳並不好。」還無奈笑說：「因為我就只能做到這了。」事實上，那天安崎說到自己最近壓力很大，像是簽約新公司天娛傳媒、擔心被淘汰等，還說不管有沒有在拍攝都要說。但蕭薔在聽到「公司」這個關鍵字後，就馬上想要阻止，直呼：「妳不要再哭了，妳要哭妳自己慢慢哭，我要回去休息。」擔心安崎會說錯話，影響到之後的演藝前途。這也讓許多粉絲都像當初誤會蕭薔而道歉，並大讚她為後輩著想的心太暖，「人生的智慧」、「蕭薔真的有聽到關鍵字，趕快阻止她！」、「太有愛的姐姐了，佩服，真是人美心善。」