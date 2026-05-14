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尖點今（14）日公布第一季財報，受惠AI伺服器與高速運算（HPC）需求延續，單季合併營收13.4億元，年增51%，歸屬母公司業主淨利1.69億元，年增225%，每股純益1.17元。尖點表示，AI伺服器與HPC需求強，市場供需改善，加上產品組合優化，高附加價值產品比重提升，帶動第一季毛利率升至36.6%，季增1.8個百分點，年增10.8個百分點。尖點指出，年擴產計畫也持續推進，自4月起鑽針月產能將由3500萬支逐步提升，預計年底達4500萬支。主要客戶仍處於產能擴充階段，對終端需求維持正向看法，尤其AI伺服器與高速運算應用成長趨勢明確。著新產能自第2季起陸續開出，加上高階產品占比提升，尖點預期，整體出貨規模、產品組合與營運效率可望逐季優化，帶動營收與獲利穩健成長。尖點今日早盤即鎖上漲停價位直至收盤，收在490.5元；5月來股價上漲21.86%。