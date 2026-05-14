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雲林縣北港朝天宮前董事長、現年80歲的前立委曾蔡美佐日前在家中遭近40人闖入毆打，更牽涉到朝天宮現任董事長、雲林縣副議長蔡咏鍀之子蔡晉財，遭羈押禁見。曾蔡美佐的孫子指控，北港分局涉嫌吃案，主管警政業務的內政部次長馬士元今（14）日撂下重話，已經派出刑事局偵六隊跟雲林縣警察局、雲林地檢署調查，若有問題就會移送相關政風、督察單位處理，「不管對方家族勢力、背景多龐大，有證據就辦到底」。馬士元今在內政部部務會報後記者會上，針對曾蔡美佐遭毆打一事，雲林縣北港分局遭質疑吃案，以及蔡家勢力與警界「互動良好」一事表示，該案件社會矚目，希望暴力犯罪可以得到制裁，主嫌跟相關行兇的人都羈押，到底有沒有吃案，這個部分都進入司法程序，沒有吃案問題。內政部目前由刑事局偵六隊跟雲林縣地檢署、警察局一併處理，在督察的部分，目前雲林縣警察局督察科在了解，當時的案件偵辦流程到底有沒有問題，如果有問題就會移送相關政風跟檢察單位處理。馬士元強調，警方在這件事情沒有預設立場，就事實來論，有事證就積極偵辦，所有涉案對象還沒有查緝到案會持續查緝，前幾天也展開相關人物所在地的搜索，搜索結果也會報給檢察官，到底有沒有社會所關注的組織犯罪，或是假借地方惡勢力來控制社會、民眾的行為，無論如何對這樣的行為都不允許，不管對方家族勢力、背景多龐大，內政部的立場是，有證據就辦、辦到底。