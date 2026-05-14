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在職場上說 「辛苦了」究竟會不會惹怒對方？近期求職論壇上掀起相關討論，有民眾表示，無論是在書信往來還是工作溝通中，若提到「辛苦了」，有時反而容易讓人感到反感。為什麼提到「辛苦了」反而會有反效果？原因在於，這三個字似乎透露出「自己幫不上忙」，卻又不得不擠出一句場面話來回應。貼文曝光後立刻引發熱議，有人認為，說「辛苦了」容易帶有一種「上對下」的語氣與位階感，甚至連「煩請」這類用詞，也會讓人感受到命令意味；也有不少人認為，其實直接說「謝謝」就可以了，或改成「再麻煩你了，謝謝」會更自然。不過也有民眾認為，這就是感受到對方的辛苦，很自然的回應，然而，職場中的語言細節與眉角繁多，對許多剛踏入社會的新鮮人而言，確實不容易拿捏。對此，1111人力銀行發言人莊雨潔表示，職場上的確存在許多人際與倫理關係，很多時候都需要學習如何在書信與對話中，讓「對方感到舒服」。同樣一句「辛苦了」，也可能因為上下文情境、語氣差異，而讓人產生截然不同的感受，因此在使用上，得先理解對方的個性與互動方式。而類似的情況，其實也經常出現在求職面試、求職信件以及履歷撰寫上。例如，不少人的履歷內容就容易出現NG寫法，像是「自我感覺良好型」用詞，例如「只要給我機會，公司一定賺到」；也有人屬於「情緒發洩型」，直接批評制度、寫下「我討厭加班文化」等情緒化字句；還有「客製化程度低型」，同一份履歷投遞不同產業與公司，讓企業感覺缺乏誠意，也容易讓閱讀者產生「不舒服」的觀感。莊雨潔強調，從一個人的文字表達，往往可以觀察出其個性與溝通方式，而文字能力在職場上的運用仍然相當重要，因此了解不同公司文化、客戶個性、熟悉文字使用方式，絕對是不可忽視的重要工作能力。而隨著畢業季到來，新鮮人也即將正式投入職場，究竟該如何撰寫履歷，才能提高企業好感度？人力銀行推出「AI履歷健檢」服務，透過分析履歷內容、檢查用詞與排版，幫助求職者更精準對焦應徵職缺，整理自身優勢與經歷，也降低履歷出現不恰當表達或「踩雷」的情況，提高企業好感度與面試機會。為鼓勵更多新鮮人體驗「AI履歷健檢」服務，只要完成履歷健檢體驗並提供建議回饋，即可獲得超商禮券，活動期間內若成功找到工作，完成回報與憑證上傳，還可參加萬元抽獎活動，替新鮮人的求職路再添驚喜與鼓勵。