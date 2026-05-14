我是廣告 請繼續往下閱讀

▲官方粉專釋出「經典舞台」演出剪影後，留言區瞬間化為淚海。（圖／翻攝自偶像相遇祭T Concert 2026 IG@tcon_tw）

▲▼官方預告「原子少年」出身的U:NUS（上圖）、FEniX等人將回歸演出。（圖／踢帕娛樂提供）

今夏最強追星盛典「T CONCERT - IDOL MEET FEST 偶像相遇祭」即將於8月1、2日在台北流行音樂中心開唱，在首波早鳥票秒殺售罄後，官方宣布預售票將於5月15日在ibon系統正式開搶（12:00啟售8/1場、13:00啟售8/2場），官方預告從《原子少年》節目畢業3年的Ozone、U:NUS、AcQUA源少年、FEniX、VERA等人將回歸演出，讓老粉絲期待不已。「T CONCERT - IDOL MEET FEST 偶像相遇祭」卡司集結Ozone、HUR+、U:NUS、PINK FUN等頂流團體，最令《原子少年》節目老粉絲激動的驚喜，莫過於官方預告將由《原子少年》第一季結束睽違3年後，邀請當年在節目中同台演出的「神祕原班人馬」回歸舞台，重新演繹經典神曲〈不為什麼〉。昨（13）日，「T CONCERT - IDOL MEET FEST 偶像相遇祭」官方粉專釋出「經典舞台」演出剪影後，留言區瞬間化為淚海，粉絲幾乎秒認出那熟悉的舞台構圖與原汁原味的陣型，直呼：「就是這個！就是這個畫面」、「這絕對是今年必看的圓夢舞台！」除了館內炸裂演出，戶外廣場更變身沉浸式嘉年華，祭出「偶像賓果連連看」、由粉絲票選決定的「主題個人小舞台秀」，以及熱血爆表的「粉絲隨機舞蹈活動」。這場集結熱血回憶、潮流市集與超近距離互動的偶像盛會，絕對是今年暑假不容錯過的追星頂點。想掌握更多驚喜，請鎖定官方IG「tcon_tw」。