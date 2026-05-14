來自日本的人體工學家具品牌 COFO ，在台舉辦「COFO浮雲工學椅2.0」新品體驗會，正式發表新一代工學椅產品。品牌表示，此次升級聚焦長時間工作情境下的支撐需求，透過腰背分離設計、多向可調扶手與頭枕系統，提升久坐舒適度與身體貼合性，回應台灣市場對健康辦公設備日益增加的需求。
COFO指出，台灣工作型態高度依賴電腦與長時間久坐，但市場上不少工學椅仍以固定式結構為主，使用者需自行適應椅體，容易造成腰部支撐不足、肩頸緊繃與坐姿偏移等問題。因此，新一代產品以「椅子主動適應人體」為核心概念，透過細部多點調整設計，降低長時間使用造成的不適感。
其中，浮雲工學椅2.0延續並強化腰背分離式自適應腰靠設計，可隨坐姿變化自動調整支撐位置，貼合腰部曲線，減少久坐帶來的腰部壓力。頭枕則升級為3D雙關節結構，支援多段角度與高度調整，以因應不同身形與坐姿需求。扶手部分則導入全新6D萬向扶手設計，支援高度、前後、左右距離與角度等多維度調整，讓使用者獲得較穩定的手部支撐，減少肩頸負擔。
除支撐功能外，產品也針對細節進行優化，包括重新設計的網布固定結構、提升靜音滑行表現的PU滾輪，以及椅背掛衣架與掛勾等辦公配件。品牌表示，產品已通過TÜV SÜD、BIFMA、GREENGUARD、SGS與Intertek等國際認證，涵蓋安全性、品質與環境標準。
COFO表示，品牌自2016年成立以來，工學椅產品在日本群眾募資平台累積高額募資成績，目前全球使用者已超過10萬名，日本亦有逾1,800家企業導入使用。此次新品升級，即是根據長期用戶回饋進行調整，希望讓工學椅能更符合不同使用者的身形與工作情境。
針對台灣市場，COFO 未來將持續透過體驗活動與用戶回饋，協助使用者找到真正適合自己的支撐解決方案。《COFO 浮雲工學椅 2.0》現正於 flyingV 平台募資中，完整產品規格、體驗資訊與早鳥方案，可至募資頁面了解更多。
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其中，浮雲工學椅2.0延續並強化腰背分離式自適應腰靠設計，可隨坐姿變化自動調整支撐位置，貼合腰部曲線，減少久坐帶來的腰部壓力。頭枕則升級為3D雙關節結構，支援多段角度與高度調整，以因應不同身形與坐姿需求。扶手部分則導入全新6D萬向扶手設計，支援高度、前後、左右距離與角度等多維度調整，讓使用者獲得較穩定的手部支撐，減少肩頸負擔。
除支撐功能外，產品也針對細節進行優化，包括重新設計的網布固定結構、提升靜音滑行表現的PU滾輪，以及椅背掛衣架與掛勾等辦公配件。品牌表示，產品已通過TÜV SÜD、BIFMA、GREENGUARD、SGS與Intertek等國際認證，涵蓋安全性、品質與環境標準。
COFO表示，品牌自2016年成立以來，工學椅產品在日本群眾募資平台累積高額募資成績，目前全球使用者已超過10萬名，日本亦有逾1,800家企業導入使用。此次新品升級，即是根據長期用戶回饋進行調整，希望讓工學椅能更符合不同使用者的身形與工作情境。
針對台灣市場，COFO 未來將持續透過體驗活動與用戶回饋，協助使用者找到真正適合自己的支撐解決方案。《COFO 浮雲工學椅 2.0》現正於 flyingV 平台募資中，完整產品規格、體驗資訊與早鳥方案，可至募資頁面了解更多。