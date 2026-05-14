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高雄市議員林智鴻今（13）日於總質詢指出，位於鳳山的「雛鳳」、「綵鳳」、「威鳳」三座槽化鳥，縣市併以來竟無財產登記，也無維管單位與經費，讓三座大型雕塑年久失修，即將施作的捷運黃線工程也經捷運局證實即將通過「綵鳳」、「威鳳」下方，若有不測恐釀道安危機。市長陳其邁答詢指出，會請副秘書長王啟川召集相關單位討論解決方案，1個月內提出。位於鳳山3處槽化島，由已故國寶級雕塑大師楊英風之子楊奉琛，於2005至2008年間設計製作之大型裝置藝術「雛鳳」、「綵鳳」、「威鳳」，縣市合併以來竟無財產登記，亦無維管單位與經費，讓三座大型雕塑年久失修，今年初甚至發生「威鳳」鋼網鬆脫，所幸未掉落砸中人車。林智鴻也憂心地說，即將施作的捷運黃線工程也經捷運局證實即將通過「綵鳳」、「威鳳」下方，若有不測恐釀道安危機。現在所有單位皆不認有維管之責，「三隻鳳」宛如被踢來踢去的「都市鳥球」，呼籲市府應積極協調，尊重藝術價值、應於兩週內釐清「三隻鳳」權責歸屬，並於一個月內補行過去未完成的財產登記、維護作業規劃和經費撥補，維護公共安全，確立權責歸屬。而縣區不知還有多少類似「未列財產」的大型公共藝術，若全都由各區公所承接，民政體系、里政經費恐怕會遭遇大幅度壓縮「完全不應膝反射地認為鄉鎮市公所製作，就應全然由區公所概括承受！」林智鴻也指出，縣市合併後，原縣區還有多少「被市府遺忘」的公共藝術，市府應於一個月內盤點，有同樣處境者應比照前開訴求辦理。文化局與財政局應積極落實查核責任，也要求捷運局督導施工管理廠商應提供「綵鳳」、「威鳳」完整耐震報告，並提出補強建議。