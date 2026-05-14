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會考即將在週末登場，高級中等學校辦理學習區完全免試入學今（14）日放榜，學生可到各招生網站查詢錄取結果。教育部提醒，雖然學習區完全免試入學管道不採計國中教育會考成績，但採用有條件式發放入學獎學金制度，因此學生仍應參加會考，確知學力狀況。為深化十二年國教「全面免試，就近入學」目標，教育部邀請多所私立學校以單點方式辦理完全免試入學，後續將視115學年度各單點及區域學校辦理情形，逐步擴大辦理學習區完全免試入學，並穩健政策目標。高中職完全免試入學放榜，當登記報名人數未達招生人數時，則全部錄取。如報名人數大於各校核定招收完全免試入學人數者，將參考各就學區免試入學作業要點，超額比序項目及順序，經適當比序後錄取；如比序後仍有同分者，則以增額錄取核定招生名額5%為原則。如有招生缺額，可流用至現行就學區免試入學招生名額。115學年度辦理學習區完全免試入學高級中等學校，單點型學校有63校，區域型計有基隆區、南投一區、南投二區、嘉義區、臺南四區、高市六區、屏東區、臺東區、花蓮區、連江區及澎湖區等11區域68校，總計131所公、私立學校參與，其入學方式包含單一學校單一科別志願及單一學校多群多科志願。報名學生總計有8,848人，錄取人數計有8,223人，總錄取率為92.94%。另有國立臺灣海洋大學附屬基隆海事高中、國立基隆商工、國立埔里高工、國立暨南國際大學附中、國立水里商工、國立後壁高中、國立新營高工、國立花蓮高商及國立馬公高中等9校，將在辦理撕榜作業後，公告錄取結果。學生報到前可利用學校網站招生宣導專區查詢，並於6月12日依簡章規定時間完成報到手續，以確保個人權益。