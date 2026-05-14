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不宜將所有錄影設備污名化 學會：避免個案爭議因噎廢食

就醫簽署錄影同意書 微整美容醫學會：恐增醫療院所執行困難

持續配合主管機關政策 學會：應兼顧病患權益、臨床實務需求

近日多家醫美診所涉嫌裝設「偵煙型攝影機」偷拍，衛福部13日召開會議強調，醫療機構禁止使用密錄設備。台灣微整形美容醫學會今（14）日表示，部分醫療院所於公共區域設置固定式監視設備，主要目的在於保障病患安全、維護醫療秩序，與偷拍等惡性案件不同，不宜以完全相同標準一概而論；更說，社會應理性區分，避免因個案爭議而因噎廢食。對於醫美診所涉嫌裝設「偵煙型攝影機」偷拍，衛福部表示，醫療機構禁止使用密錄設備，「偷拍零容忍」，有些說是為了醫糾等「這都是鬼扯」。未來對於公共空間因應安全而架設的固定式錄影設備須在明顯處公告。不過，今日台灣微整形美容醫學會發布聲明，提及部分醫療院所於非隱私或公共區域設置固定式監視設備，主要目的在於保障病患安全、維護醫療秩序、處理突發事件及保留客觀證據，其本質與偷拍、散布或交易私密影像等惡性案件顯然不同，「不宜以完全相同標準一概而論。」台灣微整形美容醫學會指出，社會真正應關注的重點，在於設備設置是否符合法規、安裝位置是否涉及隱私侵害、錄影目的是否具正當性，以及相關影像是否遭非法外流、交換、販售或其他不當利用，「而非將所有錄影設備一概污名化。」社會應理性區分「非法侵害隱私」與「基於醫療安全管理需求所設置之設備」間的本質差異。台灣微整形美容醫學會認為，避免因個案爭議而因噎廢食，全面否定醫療現場合理且必要安全管理措施。學會以牙醫診所於診療空間設置外顯式監視設備為例，現場清楚張貼錄影告示，視為默示同意知悉相關影像蒐集，此舉多數民眾普遍認為，屬於維護醫療安全與診療秩序的管理措施，並不會直接視為侵犯隱私。學會表示，若要求每次就醫時都須逐一簽署錄影同意書，實務上恐增加醫療院所行政執行困難，也容易造成民眾就醫流程不便。因此社會對於不同醫療場域之設備設置，仍應回歸實際用途、空間性質與管理方式進行理性討論。目前主管機關針對醫療機構隱私維護、診療空間管理及影像設備規範等方向進行研議，台灣微整形美容醫學會說明，未來也將持續配合主管機關政策與相關法規方向，參與醫療隱私治理及診療空間管理制度討論。醫療現場兼具專業性、隱私性與公共安全需求，學會提到，相關規範建立應兼顧病患權益、醫療品質與臨床實務需求，透過明確制度與專業管理，建立更完善的醫療安全文化。